开发者正在为 Debian Linux打包 Unity 8 桌面环境

据 phoronix 的报道，Debian 开发者 Mike Gabriel 正在与 UBports 开发者合作，继续维护 Ubuntu Touch 和 Unity 8，以在 Debian 中提供 Unity 8（以及 Mir）软件包。

随着对 Unity 8 桌面环境支持的恢复，以及在平板电脑上没有适用于 Debian 的良好桌面环境，打包 Unity 8 和 Mir 正在为上游 Debian 提供了一个有用的选择。反过来，这也将有助于 Debian 衍生产品将来有望提供 Unity 8 作为桌面环境选项之一。

Mike 解释了选择 Unity 8 的原因，主要是它融合性的桌面功能：仅需一个代码库，即可在手机、平板电脑和桌面上使用。目前，Unity 8 已在 Ubuntu 手机和各种平板电脑设备上进行了很好的测试。虽然 PC 桌面的实现有些滞后，但很快也会进行修改和完善。

Unity 8 需要使用 Mir（现已基于 Wayland）作为 Compositor，所以 Mir 显示服务器即将用在 Debian 上。

有关 Unity 8 和 Mir for Debian 的打包工作的更多信息请查看 Mike Gabriel 博客。