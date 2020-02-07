微软Visual Studio Code 1.42 发布，附更新内容

微软Visual Studio Code 1.42 版本，即 2020 年的 1 月更新已发布。其中值得关注的更新内容包括：

支持预览重命名后的变更效果 - 在 diff 视图中查看待处理的重命名，并且可以十分方便地接受或拒绝更改

开启编辑器窗口数量的限制功能 - 支持设置同时打开的最多的编辑器窗口数量

具有以下几个选项：

workbench.editor.limit.enabled：启用此功能（默认为关闭）

workbench.editor.limit.perEditorGroup：对每个编辑器组还是在所有组中应用此限制

workbench.editor.limit.value：打开的编辑器窗口的最大数量（默认为 10 个）

图中演示了限制为最多 3 个编辑器窗口数量的效果。另外要注意的是，具有未保存更改文件的编辑器窗口不会自动关闭，但仍会计入打开的编辑器总数中。

VS Code 在启动时还原窗口的设置已更改为默认情况下还原所有窗口。如果要返回到以前的行为，请配置 "window.restoreWindows": "one" 以仅打开一个窗口。

高亮显示被折叠的代码区域 - 可快速查找采用新背景以高亮显示的代码折叠区域

定义全局任务 - 每个用户的任务可以在所有文件夹和工作空间中使用

远程开发 - 用于映射 SSH 和容器端口的新“转发端口”视图（Forwarded Ports view）

预览性功能 - 时间线视图（Timeline view）、Search editor、针对 TypeScript 和 JavaScript 的语义高亮显示等（Semantic highlighting）

▲ Timeline view

▲ Search editor

▲ Semantic highlighting

浏览器支持 - 将文件拖拽到编辑器中打开

在浏览器中使用 VS Code 时，支持将本地文件拖拽到编辑器区域中打开。

下载地址：Windows: User System | Mac | Linux: snap deb rpm tarball

详细更新说明请查看：https://code.visualstudio.com/updates/v1_42