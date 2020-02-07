Kotlin成第二受欢迎JVM编程语言，Java 8仍然是最常用Java SE版本

2020 年 JVM 生态报告已于近日发布，该报告由 Snyk 和 The Java Magazine（Oracle 的双月刊）联合推出，旨在了解 JDK 的实现、工具、平台和应用方面的前景。

该调查于 2019 年下半年进行，有来自全球各个大洲的开发者、架构师和团队负责人等参与其中，最终生成的报告主要包含以下几方面：

36％ 的开发人员从 Oracle JDK 切换到了 OpenJDK

Oracle JDK 仍以 34％ 的比例占据主导地位。但在上一年的报告中，这一数据为 70%。一年之内，有 36％ 的开发人员从 Oracle JDK 切换到了 OpenJDK 发行版。

仅有 9％ 的参与者愿意为 JDK 支付费用

这也许解释了大家从 Oracle JDK 转变到 OpenJDK 的原因。

JDK 9 的发布节奏变化影响了近半数人的付费决定

从 JDK 9 开始，每年的三月和九月都会发布一个新的 Java 版本，这是对 JDK 发布节奏的重大更改。它影响了许多用户的更新策略，因为 6 个月的发布节奏也影响了支持周期。此外，这一更改也对安全性产生了影响，因为安全修复程序没有被反向移植到旧版本。 调查显示，对于至少 41% 的受访者来说，新的节奏影响了他们支持付费的决定。

64％ 的用户表示 Java 8 仍然是最常用的 Java SE 版本

上一年的报告中，这一数据为 79%。随着 2018 年 9 月发布的第一个长期支持版本 Java 11，这种情况正在慢慢改变。参与调查的开发人员中有 1/4 现在正在生产中运行 Java 11。

Kotlin 超越 Scala 和 Clojure，成为 JVM 上第二大最受欢迎的语言

毋庸多说，大多数 JVM 用户（9/10）使用 Java 作为主要语言。今年，Kotlin 大受欢迎，从去年的 2.4％ 使用率增长到了 5.5％。

Spring 占据了 Java 生态系统的主导地位

调查显示，6/10 的人依赖于 Spring Framework 来生成其应用程序。对于第三方开源框架而言，这是一个非常高的市场份额。Spring 已发展成为 Java 生态系统中最主要的框架。其中，Spring 5 的采用率约为 2/3。

服务器端也被 Spring 主导，其中 Spring Boot 占据一半的市场份额，另有近 1/3 的市场采用 Spring MVC。

IntelliJ IDEA 主导 IDE 市场

目前，IntelliJ IDEA 是 JVM 社区中使用最广泛的 IDE，有 62％ 的开发人员都在使用它。对大量现成功能的支持以及对 Kotlin 的原生支持，促使 IntelliJ IDEA 越来越受欢迎。排在第二的 EclipseIDE 从去年的 38％ 下降到今年的 20％。Apache NetBeans 稳居第三，市场份额为 10％，与去年大致相同。

Maven 仍是最常用的构建工具

详情可查阅 JVM Ecosystem Report 2020 完整报告： https://snyk.io/blog/jvm-ecosystem-report-2020/