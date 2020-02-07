Facebook要求人脸识别公司Clearview AI停止采集用户数据

2月7日消息，据国外媒体报道，Facebook向人脸识别公司Clearview AI发出了一封勒令停止通知函，要求其停止从Facebook和Instagram上获取数据。

Facebook是继谷歌和Twitter之后最新一家对Clearview AI采取法律行动的公司。外媒报道称，该公司向Clearview AI发送了多封信函，试图说明其政策。该公司还要求Clearview AI提供有关其做法的详细信息，并停止使用Facebook产品的数据。

Facebook发言人在周四表示：“抓取用户信息违反了我们的政策，这就是为什么我们要求Clearview AI停止访问或使用来自Facebook或Instagram的信息。”

今年早些时候，Clearview AI受到了密切关注，当时外媒报道称，该公司从Facebook、Twitter和YouTube等网站上抓取了30多亿张图片来寻找匹配，却没有获得建立面部识别数据库的许可。

Clearview AI的应用被包括联邦调查局和美国国土安全局在内的600多家执法机构使用，该公司声称其技术在识别个人身份方面的准确率达到99.6%。

除了Facebook，微软旗下的领英（LinkedIn）、Twitter、YouTube也要求Clearview AI停止获取它们的数据。

领英表示，它将向Clearview AI发送一封勒令停止通知函。该公司发言人表示：“我们将向Clearview AI发送一封勒令停止通知函。根据我们的服务条款，抓取会员信息是不被允许的，我们会采取行动保护我们的会员。”

上个月，Twitter也向Clearview AI发出了一封勒令停止通知函，要求它停止从其平台下载图像，以建立其面部识别数据库，因为这违反了它的政策。

本周三，YouTube向Clearview AI发出了一封勒令停止通知函，要求这家公司停止从其视频中收集人脸，并删除已经收集的数据。该公司发言人亚历克斯·约瑟夫（Alex Joseph）表示：“YouTube的服务条款明确禁止收集可以用来识别一个人的数据。”