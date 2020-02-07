用户们“被宅” ，倒逼电视企业走出价格战旋涡，广告不再是杀手锏

不少人过去一年看电视的时间，可能加起来都没有最近这十几天多。

疫情来袭，人们“能少出门就少出门，尽量宅在家里”已经是常态。而当一家人长时间宅在屋里时，无论是关注疫情发展还是看剧、玩游戏，电视都成为必不可少的存在。

为了向众多宅在家里的用户提供“精神食粮”，近期一众电视机大厂和影视平台也都免费开放了不少影视资源供用户观看。但一直被用户吐槽的开机广告和系统广告，似乎也成了这一段时间用户们最大的无奈，因为很多人这些日子“欣赏”广告的总时长，也已经超过以往半年的总和了。

的确，随着电视机产品的价格战愈演愈烈，如今消费者花1000多元就能买到一款相对不错的55寸液晶电视了。但高性价比的背后，则是无处不在的内置开机、关机广告，这些广告的存在，让用户享受高性价比的同时也在摧残着他们的使用体验。

站在电视企业的角度，尽管知道被用户吐槽却又无可奈何。惨烈的价格战，让这些硬件企业在硬件利润越来越低甚至负利润销售的境况下仍咬牙坚持，想要弥补硬件上的亏损，只能从软件层面上找回来。所以，我们才会看到各种铺天盖地的开机、关机广告。

但是很多电视企业也明白，用广告抵消亏损终究不是企业发展的长久之计。

No.1 广告顽疾正在松动

日前某知名电视企业官方发布公告称，经过前期连续四个月的系统开发、芯片适配、软件调试工作，将会通过OTA在线升级的方式对旗下的200多款电视进行新版本推送，逐步实现开机一键关闭广告功能。。

这家企业的做法并不让人意外。在2019年10月初，江苏省消保委结合智能电视开机广告消费调查情况，就曾依法约谈过海信、创维、夏普、长虹、小米、海尔、乐视等七家智能电视企业，提出了履行售前告知义务、提供广告一键关闭功能等整改要求。

其中，乐视电视还因未能拿出有实质的整改措施，被江苏消保委提起消费民事公益诉讼，由此也能看出相关部门对开机广告问题的重视。此次创维通过OTA推出电视开机广告一键关闭功能，正是因应江苏省消保委此前提出的重要整改要求。

随着各方对电视开机广告“一键关闭”的呼声渐起，我们有理由相信在不久的将来，更多电视企业也会纷纷跟进推出类似的一键关闭举措。

那么问题也就来了，价格战要不要继续打下去？

显然，传统电视企业推出一键关闭功能不仅仅是因为消费者和消保委的压力，也因为新出现的跨界竞争者。

此前，电视开机广告等系统软件层面上的功能一直都是国产电视的专属，索尼、LG、三星等国外品牌并没有相关的内置广告出现。我们可以简单地理解为，国外品牌主要聚焦高端市场，不介入低端产品线的价格战。

一直以来，这些国外品牌在产品品质方面表现得更好，但因为其售价普遍较高，所以市占率较低，更多的用户选择了宁愿多看广告也要少花钱的方式，购买了低价电视产品。

而去年跨界而来的华为和荣耀等智能电视产品，推出时的众多卖点中就包括了无任何内置广告。考虑到华为品牌在国内中高端消费群体中的影响力，这也在一定程度上倒逼传统电视企业必须要跟进——不仅要纷纷推出中高端“智慧大屏”产品，也要推出用户可自主关闭广告的功能。

所以总体来看，开机广告这一严重影响消费者体验的顽疾正在松动，随着越来越多的用户对产品体验提出了新的诉求，用内置广告和低价换市场的局面正在改变。

No.2 如何回归价值本质

当广告不再是一个无敌的杀手锏，企业也必须做出相应的改变。

过去，白热化的价格战之下，内置广告等软件层面的收入，占据了很多电视企业利润的大头。而随着一键关闭功能的推出，也意味着广告价值在不断地降低。毕竟，广告主不会为一个可以自主关闭的电视功能再付出和之前一样的费用。

这也对众多电视企业提出了一个挑战，企业要想要正常的发展下去，就要寻找到新的利润源泉。

过去几年，近乎疯狂的价格战是非常不健康的，电视企业对此都是抱着饮鸩止渴的态度在苦熬。去年初曾有家电行业专家在与懂懂笔记交流时预测，这样的价格战如果持续下去，未来两年（2020年底前）就会有一到两家我们十分熟悉的电视品牌告别舞台。

对不少熟悉电视行业的业内人士而言，这样的预测并不是危言耸听。从这个角度来看，此次市场和相关监管部门“倒逼”电视企业在广告环节上做出让步，其实对于整个电视行业的发展来说并不是坏事。

对此，有相关家电行业专家对懂懂笔记表示：“企业们在软件方面的收入降低之后，就要从硬件上弥补回来，这可能会带来一定程度上的价格上涨，但这对整个电视行业是有益的。只有企业拥有足够的利润，才能有资金投入到研发中，才能不断做出更好的产品。”

该人士同时强调：“过去，我们一直说索尼、三星、LG的电视品质好，原因是什么？我们不否认这些大品牌在技术层面上确实拥有一定的领先水平，但我们要知道它们卖一台电视的利润，可能相当于国产电视卖好几台甚至十几台的总和。国外产品的技术创新正是靠着丰厚的利润进行支撑的，只有让企业赚到钱，它们才能拿出更好的东西。所以，从整个国内电视行业长久发展的角度来看，市场价格的提升并不是坏事。”

从目前国内电视企业自身的举措也可以看出，冲击中高端是绝大多数企业正在努力的方向。在一个月前CES大展上，一众国内电视企业都纷纷推出了旗下的高端产品，8K、卷曲屏幕激光电视、MicroLED等等电视行业的尖端技术，也都出现在众多国产电视品牌的新品中。

对于消费者而言，随着国产电视品牌逐渐掌握了行业领先的新技术，也意味着未来我们会以更低的价格买到这些采用高端技术的优秀产品，体会到更加优异的视听享受。

对于挖掘新的利润源泉，或许IoT将是未来国产电视品牌相较于那些“洋品牌”在价格之外为数不多的优势之一。

可以看到，AI应用在过去一年几乎成为所有国产电视企业在发布会频率最高的热词，AI与IoT生态的结合，使得更多国内电视大厂有了更多的底气。无论是自建生态系统还是和其他企业跨界合作，更了解中国市场的国内电视品牌（包括华为、小米和荣耀），在速度和渗透率上相较于高端的“洋品牌”都要更快、更深、更敏捷。

这种对新应用领域的探索，也将成为它们未来核心竞争力的重要组成部分。

【结束语】

我们可以看到各大电商平台近期的最佳“宅物”推荐中，总少不了各种各样的电视产品。当内置广告不再是无解的“顽疾”，再加上如今这样一个特殊市场环境带来的催化作用，电视机行业的转折也已经随之到来。告别低价竞争，回归价值本质，无疑将成为2020年所有电视企业最首要的任务。