iQOO 3获系统更新推送：优化面部识别算法/王者荣耀体验

IT之家3月21日消息 近日iQOO官方面向iQOO 3手机推送了新的版本更新，增加了多项优化。

IT之家了解到，此次iQOO 3系统更新版本为iQOO rev 1.13.12，更新包大小为124.01MB，主要优化了运行稳定性及面部算法等功能，详细更新日志如下：

系统：优化了系统运行的稳定性；优化了面部识别算法，提升面部识别解锁体验。

网络与位置：优化了GPS的定位功能。

游戏：优化了《王者荣耀》游戏体验。