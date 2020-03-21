iQOO 3获系统更新推送：优化面部识别算法/王者荣耀体验

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IT之家3月21日消息 近日iQOO官方面向iQOO 3手机推送了新的版本更新，增加了多项优化。
IT之家了解到，此次iQOO 3系统更新版本为iQOO rev 1.13.12，更新包大小为124.01MB，主要优化了运行稳定性及面部算法等功能，详细更新日志如下：
系统：优化了系统运行的稳定性；优化了面部识别算法，提升面部识别解锁体验。
网络与位置：优化了GPS的定位功能。
游戏：优化了《王者荣耀》游戏体验。
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