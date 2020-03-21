为抗击疫情，Lyft创始人自掏腰包支持司机

3月21日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，由于新型冠状病毒肺炎疫情导致传播导致打车需求骤然下滑，打车服务公司Lyft告诉司机，他们可以接单从事递送等新服务。

在发送给司机的一份电子邮件中，Lyft两位联合创始人约翰·齐默（John Zimmer）和洛根·格林（Logan Green）表示，“希望帮助邻居去杂货商店，以及去医院工作和参加护理的人员”，可以加入新建立的“LyftUp司机工作队”（ LyftUp Driver Task Force）。

Lyft表示，这项服务还未开始，但它将允许司机解决社区当下的实际需求。新的递送服务将包括医疗用品和检测工具包的递送，以及从配送中心领取食品递送给有需要的儿童和老年人。

Lyft称，这项服务将从美国加州旧金山海湾地区开始，并计划将该服务扩展到全加州，最后到美国全国。

Lyft两位创始人在这份电子邮件中表示，他们将把自己直到6月底前的工资拿出来，贡献给为该公司在新型冠状病毒肺炎疫情期间而采取的支持司机的努力。

Lyft还表示，正在与其他公司合作，为司机提供临时工作机会。不过，该公司对此没有提供更多的细节。

据美国疾病控制和预防中心以及各州公共卫生部门的最新统计，截至美国东部时间3月20日晚6点，全美已报告新型冠状态病毒确诊病例19027例，死亡233例。

媒体报道称，美国各地打车服务司机都表示，在过去一周他们的收入下降了70%以上。

最大的打车服务公司Uber首席执行官达拉·科索罗沙希(Dara Khosrowshahi)当地时间周四对投资者表示，在西雅图等受疫情影响的地区，公众打车率已下跌60%至70%。

由于政府正在推动社交隔离政策以应对当下疫情的迅速传播，Uber和Lyft都暂停了他们美国和加拿大平台上的拼车服务。

由于人们出行日益减少导致打车服务竞争加剧，这两家公司还都暂时停止了新司机的加入。

两家公司都设立了基金，向确诊为新型冠状病毒感染病例，或者被公共卫生机构单独隔离的司机提供补偿支付。

和Lyft不一样的是，在这次疫情期间，Uber已经为司机提供了一种替代载客服务的备选，即外卖送餐。Uber的科索罗沙希周四表示，该公司的送餐外卖平台UberEats的业务迅速增长，这主要因为街上的餐馆按政府要求被关闭，网上订餐需求大增。