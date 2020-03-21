疫情严峻：美国携手AI科技公司对抗冠状病毒爆发

目前看来，全球的疫情态势仍不容乐观。截至目前，美国已累计19000多人确诊，244人死亡，全球已有27万多人被感染。

3月20日，据CNBC报道，美国纽约市市长白思豪表示，纽约市已经确诊5151例新冠肺炎病例，死亡病例29例，并称纽约市已经成为了美国疫情的“震中”。

白思豪还表示，他们现在正用尽一切办法减缓疫情扩散，为接下来几周可能出现的确诊激增做好准备，医疗系统也会保持稳定。同时，他也敦促市民在非必要情况下不要出门，如果出门则要与他人保持6英尺（约1.8米）的距离。

▲纽约街头许多人戴上了口罩 | 图源：碳客地理

疫情下，白宫也开始联合顶尖科技公司共同商讨如何应对新冠疫情。据路透社报道，白宫官员上周三会见了美国科技行业官员，讨论了与应对冠状病毒疫情有关的技术措施，以及政府与私营部门的合作途径。

美国首席技术官Michael Kratsios讨论了发布与冠状病毒相关的全文学术文献新数据库的计划，并敦促科技公司使用人工智能等工具，“帮助医学研究人员从这一系列文章中收集科学见解”。

Kratsios15日在电话会议上说，“白宫与美国国家科学院、工程院、医学院和世界卫生组织合作，确定了几十个与COVID-19相关的高优先级科学问题，以号召采取相应的行动，人工智能可以有效帮助科学家总结和分析信息。”

在此次“战役”中，尖端科技公司和主要的在线平台无疑将发挥关键作用。

参加白宫电话会议的公司包括亚马逊，苹果，思科，脸书，谷歌Alphabet，IBM，微软和推特，许多美国卫生和其他联邦机构也亲自或通过电话参加了会议。

白宫表示，会议上讨论的其他主题包括加强沟通以改善信息共享，确定最佳方式剔除错误信息，以及科技界围绕远程工作和远程医疗所做的努力。

白宫官员也正在与来自航空，金融和医疗保健行业的成员会面，讨论抑制病毒传播的方法。

白宫还和国会讨论了旨在提振美国经济并保护美国人的薪水不受疫情影响的政策，以促使受重创的股市反弹。