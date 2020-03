老友记即将回归！用数据重温剧中出现多少次“Oh my God”

“Friends六个人要合体了!”听到这个消息,多少人热血沸腾热泪盈眶?早前在二月份,六位主演同时在社交平台上暗示合体即将发生,并且很有默契的艾特了其他5位同事,让老友记的粉丝们团魂炸裂。当时HBO Max电视台就表示,六人已经同意一起拍摄老友记特别系列,但没有透露具体内容。

对于很多八零后九零后来说,老友记不仅仅是我们的美剧启蒙,也是我们的青春记忆。读到这些经典的台词总能会心一笑,想起那些令人捧腹的剧情,“How YOU Doin?”,“We were on a break!”,“Joey doesn’t share food!”. “They don’t know that we know they know we know.” 以及“Oh! My!God!” (只看这么几个字就觉得Janice马上将出现在我眼前了,这是怎么回事!?)

事实上,剧中“Oh my God”出现频率真的非常地高。让我们来看数据分析师是如何算出老友记中到底出现了多少次“Oh my God”。

数据收集

基于老友记剧本,然我们对总共232集电视剧进行搜索,来确定剧中每位人物说“Oh my God”的频率。

包含哪些情况?



台词中的单词顺序必须是“oh”,“my”,“god”才会计算进来。单词间有停顿或者在句子中加入其它单词均计入次数。一些例子如下:

不包含哪些情况?

其它提到单词“God”的短语,但与上述要求不符的将不被计算进来。具体例子如下:

统计结果

从1992年至2003年,老友记在NBC电视台热播10季。在此期间,“Oh my God”一句出现了1069次,平均每集出现4.6次,每季平均出现106.9次。

在第九季中,“Oh my God”更是疯狂的出现了126次,为10季中的最高值。

一些粉丝可能认为我们的“Oh my God”冠军一定非Janice莫属,因为这是她的标志性台词。但是,Janice仅参演了19集老友记,没有机会与我们的戏精主角们抗衡。

Monica和Rachel两个角色的总数量接近“Oh my God”出现总次数的50%。

Ross在大结局十分兴奋,以至于他在最后一集中一共说了9次“Oh my God”。

有趣的发现

老友记中仅有8集未出现“Oh my God”。

大结局中出现了最多次的“Oh my God”,高达23次。但公平的讲,这一集非常长,应该被分为两集来计算。

Monica创下了单季“Oh my God”最高次数,在第十季中共惊叹了38次。

Rachel是说到“Oh my God”次数最多的一个角色,总计269次。其中,在第6季,Rachel的次数也是最多。她还是在单集中提到“Oh my God”次数最多的角色,共计10次。

第二季第四集:Rachel遇到了一只鸽子,并且喊了“Oh my God”(至少)十次。

老友记对Oh My God是真爱

老友记中这些年轻又充满活力的角色们说了超过1050次“Oh my God”,这算很多吗?让我们来对比一下“Oh my God”和老友记里其它在美式英语中常用的单词或短语出现的次数。

搜索结果表明,“Oh my God”比其它常用单词、短语及老友记中特定经典台词出现的频率高得多。

“‘Oh my God!’这一表达是二十世纪八十年代兴起的圣弗尔南多方言(San Fernando ‘Valley Speak’)流行文化中的一部分。”——Quora(美国版知乎)

由于在二十世纪末期,“Oh my God”变得很流行,或许这个短语在那个时代的其它热播情景喜剧中也出现的很频繁?

结果表明,并非如此,老友记独占鳌头。

其它九十年代情景喜剧中每集提到“Oh my God”的平均次数估算值。

老友记中Oh my god的历史意义?

当对老友记中总是不断出现的“Oh my God”有些烦躁时,我开始在网上搜索看是否有哪个傻瓜准确的统计过这一短语在剧中出现的次数。当搜索引擎没有返回最佳答案时,我意识到或许我可以当这个傻瓜!在完成这一工作后,我开始探索统计背后更深层的含义。

自老友记播出开始,“Oh my God”在所有出版的书本中出现的次数翻了3倍,这是否是巧合?

Google Ngram绘制的自1909年至2008年“Oh my God”在文本中出现的频率

有很多人坚信说“Oh my God”违背了圣经中的十诫,并轻视了上帝之名。老友记是否是背离保守价值观的转折,并要为之负部分责任?

1951年:Lucy和Ricky夫妇分床而睡(左图)。1996年:室友Monica和Rachel关于谁应该使用最后一个避孕套来享受婚前性生活而争论(右图)。最后争论由剪刀石头布来解决。

老友记中是否描述了一个不切实际,无忧无虑,非常超前的生活方式?从而导致美国人近年来的生活方式在向反方向摆动?欢迎留言告诉我们你的见解。

最后,这次活久见的六人合体特别系列HBO本计划于今年五月份播出。但是最新消息称因为新冠疫情的原因,拍摄将推迟进行,大家只好继续再等等啦。