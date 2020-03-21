IBM将新冠病毒预防纳入编程挑战赛课题：鼓励开发者做贡献

IT之家3月21日消息 新型冠状病毒疫情在全球爆发，科技巨头们也在积极贡献自己的力量参与到疫情防控的工作中去，IT之家此前已经报道了微软、亚马逊、谷歌等巨头做出的努力。而今天，IBM宣布将为他们2020年的全球编程大赛扩大参与的开发人员，主要是引入对COVID-19新型冠状病毒肺炎疫情防控问题的关注。在下周，他们计划提供三个快速入门指南，从而帮助开发人员创建针对特定防疫领域的应用程序，包括紧急情况下的危机沟通、改善远程学习的方法、以及如何促进当地社区的合作等课题。

开发人员今天开始可以注册参与比赛。IBM表示将会和创建出最有前途的解决方案的团队合作，并通过Linux基金会的“代码和响应”程序帮助他们对作品进行进一步的构建、强化、测试和部署。

IBM在一份声明中说：“我们正在与一些世界领先的专家合作，以了解目前最紧迫的需求，并希望提供最有用的资源。” “我们有能力共同使用最新技术，对当地社区和全球范围内的人道主义产生直接而持久的影响。”

报名将于今天开始，大奖获得者将获得20万美元的现金。

正如宣传的那样，今年IBM的全球编程挑战赛主旨之一是寻求应对气候变化和影响的解决方案，但是因为新冠病毒肺炎疫情的爆发而加入了新的课题。IBM表示将建立一个由合作伙伴和技术提供商组成的“广泛的生态系统”，以帮助参赛者完善其解决方案。