美股大跌，巴菲特损失超过860亿美元

美国东部时间3月20日，近日受新冠疫情影响导致美股几波大跌，股神巴菲特所在公司伯克希尔-哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司市值也大受亏损，随着伯克希尔所持有的苹果（Apple）、美国银行（Bank of America）和美国航空（American Airlines）等公司的股价暴跌，伯克希尔遭受的账面损失总额现已超过860亿美元，这接近去年该公司归属股东的净利润814.17亿美元。

自2月19日美股进入熊市以来，伯克希尔公司股价跌幅最高达32%。2月22日巴菲特致投资者的公开信中，伯克希尔-哈撒韦公司前十大持仓股票分别为：苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行、美国合众银行、摩根大通、穆迪、达美航空和纽约银行梅隆公司。从2月20日到3月18日收盘，前10大股票平均下跌了37%。在不到一个月的时间里，伯克希尔10个最大股票头寸的总价值从约2,080亿美元降至1,400亿美元，减少了680亿美元。

对于伯克希尔旗下所属公司，情况也同样艰巨。餐厅关门使得旗下公司DQ失去大量营业额。而交通的减少也对于运输交通行业，例如BNSF铁路的需求大幅减少。但好处是，一旦病毒最终被消灭，经济开始复苏，伯克希尔哈撒韦公司的股票应该会获得所属公司和投资公司双倍的收益。

目前的市场，正是巴菲特等待多时的、可以动用大量现金储备的机会，根据最近一次致股东信的数据，截止2019年年末，该公司目前的现金储备总额为1，280亿美元。在公开信中，巴菲特表示，仍在持续寻求买进新企业的机会，只是符合要求的大型收购机会很少。而手中这些现金该如何在这次股市衰退中寻找房间里的“大象”，这也是在今年的伯克希尔年会上，投资者最期待的答案。

伯克希尔年会改为线上举行

随着新冠疫情在美国不断加剧，巴菲特宣布2020年被誉为资本主义“伍德斯托克”的伯克希尔-哈撒韦股东大会将移至线上举行，现场将不允许投资者参加。根据通知，今年的巴菲特股东大会将在5月2日下午3：45-5：00线上举行，遵循原定的计划，全球投资者可以线上观看。

“我一定到场的”，在媒体的采访过程中，巴菲特表示自己今年会照常参加，同出席的暂定有老搭档查理-芒格、几位伯克希尔公司经理和少数记者等。在直播中，巴菲特会照例接受来自全球投资者提出的问题，但是考虑到直播时长，这个过程会大幅缩短。

从1985年有250人参加算起，伯克希尔股东大会的参与人数“如同公司股价一样水涨船高”：1989年为1000人、1990年是1400人、2000年是1.3万人，最终搬到了能容纳两万人的CHI Heath Center。虽然场地能容纳两万人，但是实际参会数量却远远不止如此。拿2019年来说，近5万名参会者从世界各地飞过来，把奥马哈所有的酒店都挤得满满当当，挤不下会场的人甚至到会展中心对面的Hilton，Marriott酒店观看转播，其中来自中国的参会者近五分之一。中国投资者显示出宗教般的热情，把巴菲特称之为“股神”，并把每年一度的奥马哈之行成为“朝圣之旅”。

投资者回应： 不意外，可以理解

CNBC评论员Jim Cramer认为，伯克希尔哈撒韦公司年会线上举行，会推动目前市场进入“新虚拟现实时代”。但他依旧很看好伯克希尔股票：“‘居家经济’正在走向现实，并且人们将逐渐学会，他们在家里可以做很多事。”

巴菲特大会现场将不允许股东参加，这对投资者来讲，虽然颇感失望，但也会觉得有一些释然。价值投资网站GuruFocus.com的CEO田测产（Charlie Tian）博士每年都会参加股东大会，至今已经超过10年，他也会同期举办自己价值投资会议。

他对新浪财经表示，“其实现在觉得也不是很惊讶。这几天疫情越来越严重，大家心里不安，股东大会取消现场活动（投资者参来参加），我们心里也是有种释然。如果照常举办，与会人员一旦发生传染，我会觉得责任很大，也会很对不起大家。”他表示，一定会对线上股东大会保持关注，重点将包括巴菲特在疫情中是否有新的投资动向、伯克希尔公司股票回购，和公司价值的重新评估等话题。

美国汇盛金融首席经济学家、纽约大学教授陈凯丰对新浪财经表示 表示：“取消是正常的，可以理解，我不觉得很意外。现在大型活动都取消了，连NBA比赛都取消了。巴老也是比较谨慎的。”但他表示，他还是会去趟奥马哈的，虽然大的投资人活动取消了，但小的活动还是会参加，也想跟当地的朋友聚一聚。本次会议他会关注目前股市大跌，伯克希尔公司是否有大规模回购，以及公司在能源市场的动向等。

在早前接受采访的时候，巴菲特仍不改幽默本色，他打趣到，这种病毒“对老年人尤其有害，台上有两个人年龄加起来有185岁，我们不会找那些有任何传染迹象的人。”他表示，自己的科学顾问是比尔-盖茨，这位亿万富翁和慈善家“看好”科学家们最终会找到一种普遍抵御病毒的解决方案。

他表示，“我们在这个国家有非常丰富的资源，但流行病就是流行病。”