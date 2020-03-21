为接收星链卫星数据，SpaceX打算建造100万个地面天线

据外媒报道，经过数月的考虑，美国联邦通信委员会(FCC)最终批准了SpaceX的申请，准许其建造多达100万个地面天线，这些天线将帮助用户与该公司的星链（Starlink）卫星网络相连并接受数据，从而提供全球宽带互联网服务。

FCC已经发布公告，证实了这项为期15年的申请获得批准的消息。据批准文件显示，每个地面天线直径为0.48米。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)曾表示，这种天线看起来就像“架在棍子上又薄又平的圆形UFO”。



马斯克说，星链网络的目标客户是电信公司“最难接触到的3%客户”，这些客户来自农村地区，那里“推广5G确实不太适合”。SpaceX打算让星链为任何用户提供高速连接，延迟低于20毫秒。

SpaceX的星链卫星在该公司位于华盛顿州雷德蒙德的工厂中制造。据报道，现在可以达到每天制造六颗的水平。到目前为止，已经有大约360颗星链卫星被送入近地轨道，预计在未来的几个月和几年里，还将有数千颗卫星发射升空。有限的网络服务最早可能在今年开始。

目前还不清楚新型冠状病毒疫情爆发会对星链计划产生什么影响。有媒体报道称，至少有一名雷德蒙德工厂的员工已经被隔离，因为其伴侣被检测出感染病毒。