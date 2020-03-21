亚马逊被施压：应为工人提供带薪病假和危险津贴

3月21日消息，据国外媒体报道，包括民主党总统候选人伯尼·桑德斯在内的四名美国参议员致信亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），要求他回答其公司在新冠病毒疫情持续蔓延期间如何保护仓库工人的安全方面的问题。两天前，该公司的美国仓库出现首例工人感染病例。

另外的三名参议员是两位新泽西州民主党成员科里·布克(Cory Booker)和鲍勃·梅嫩德斯(Bob Menendez)，以及俄亥俄州民主党成员谢罗德·布朗(Sherrod Brown)。四人在信中表示，“亚马逊如果不能保障其员工的安全，那么不仅会将其员工置于危险之中，还会将整个国家置于危险之中。”参议员们还要求亚马逊提供带薪病假、1.5倍的危险津贴等财务和健康保护。

“新冠病毒可以在硬纸板上存活24小时，在塑料和不锈钢上存活3天。”该信件称，“这意味着，由于亚马逊决定将运营效率和利润置于其员工的安全和福祉之上，那些采取留守家中、与别人保持安全距离等各种预防措施的美国人，可能会有感染新冠病毒的危险。”

信中还讨论了有关亚马逊仓库令人不安的环境的报道,比如亚马逊仓库经理与员工定期举行例会,这可能使员工之间的距离少于CDC（美国疾病预防控制中心）建议的六英尺；缺乏洗手和消毒湿巾。亚马逊的仓库工人和送货司机最近在接受The Verge采访时描述了类似的情况。

四位参议员要求贝索斯在3月26日前回答以下问题:

·亚马逊采取了哪些预防措施来避免其员工接触到新冠病毒?

·亚马逊会同意为其员工支付新冠病毒检测费用吗?

·在疫情威胁得到缓解之前，亚马逊会暂停惩罚员工绩效不达标的措施吗?

·不管员工确诊与否，亚马逊都会为他们提供带薪病假吗?

·在这一高风险时期，亚马逊会为员工提供1.5倍的危险津贴吗?

·亚马逊会承诺立即暂时关闭任何出现确诊病例的仓库，并在所涉仓库的员工进行自我隔离期间为他们提供两周的带薪病假吗?

“这些指控毫无根据。”亚马逊在向The Verge提供的一份声明中表示，“我们的员工是为他们的社区战斗的英雄，他们在帮助人们在疫情危机期间获得他们所需要的必需物品。就像所有正在应对疫情的企业一样，这并不容易，因为商品供应有限，但我们正在努力保障员工的安全，同时为社区和弱势群体提供服务。我们已经采取了极端措施来保证人们的安全，加大了深度清洁的力度，采购了安全物资，并改变了工作流程，来确保我们的仓库内的人保持安全距离。”

该公司表示，为了帮助支持员工，公司已经加强了工作场所的清洁工作，叫停了轮班期间的站立会议，并错开了员工的上班时间和休息时间。它在3月11日表示，将为所有被确诊的员工提供最多两周的带薪病假。亚马逊本周早些时候宣布，在4月份之前，将把最低工资提高到2美元/小时。