苹果给 iPad 加上一个激光雷达，暗示 AR 让人兴奋的未来

没有发布会，也没有 Johnny Ivy 带有磁性的英伦解说，刚刚发布的 iPad Pro 可以说相当低调。不过在距离上一代产品发布近两年后，这次 iPad Pro 的升级确实亮点颇多，也因此引发了很多人的关注。

通过处理器和键盘的升级，苹果让大家看到了 iPad Pro 生产力延伸的更远未来。而除了这些，新的 iPad Pro 最让人关注的是背后的「浴霸」摄像头，尽管极客之选早在去年就曾经讨论过苹果给 iPad Pro 增加摄像头的可能性，不过这个看起来似曾相识的背部却有了一个新的成员——激光雷达。

不止于扫码的 iPad Pro

从初代 iPad 发布到现在已经十年时间，摄像头从来不是 iPad 上最重要的部分。相比于屏幕和扬声器提升带来的影音效果变化，人们对于 iPad 上的摄像头一直都没有太大要求，「能拍照扫个码就够了」是很多用户对 iPad 摄像头的定位，梳理苹果官方这些年 iPad 产品摄像头的变化，你也能发现这种现象。

但是随着苹果对于 iPad Pro 生产力工具方向的探索，拍照之外的更多功能，如你所见，苹果官方这一次采用了新的双摄模组，广角镜头为 1200 万像素，超广角为 1000 万像素，这套双摄组合支持 2 倍光学变焦和 5 倍数码变焦，因为两颗摄像头的存在，你终于能用 iPad Pro 拍超广角和人像照片了。

不仅如此，苹果还为新款 iPad Pro 上配备了一颗 iPhone 都没有用过的激光雷达扫描仪（LiDAR），这让 iPad Pro 拥有了全新的空间定位能力，在扫码拍照之外拥有了更强大的 AR 应用功能，也让我们看到了 iPad Pro 更大的扩展空间。

图自苹果官网

「就连 NASA 也会在下次火星登陆任务中用到它。」这是苹果官方对于激光雷达扫描仪的一段介绍。如果你关注汽车行业，或许对激光雷达不陌生，和声纳（SONAR）和雷达（RADAR）这些探测技术相似，激光雷达（LiDAR）也是检测空间环境的技术，在实际生活中有着许多应用。

但不同于用声音和电磁波的工作方式，激光雷达通过发射肉眼几乎不可见的光线，测量光返回传感器所需要的时间来确定周围的环境，因此它能让设备在空间中的定位更加迅速和准确，这种测量方式其实和之前 OPPO、华为等手机厂商为手机加入 TOF 模块来提升拍照效果相似，不过相较于这些厂商，苹果更多是在为 AR 生态延伸打好基础。

图自苹果官网

比如在苹果官方介绍中，有这么一款医疗 AR 应用，打开之后只需要对准患者，让他们做出相应动作，通过 AR 技术的实时监测，它能够帮助医生们评估患者的康复状态，这款应用背后的团队还开发过一款解剖应用 Complete Anatomy Platform，可以通过 AR 技术呈现人体内部构造，方便医学研究者了解人体结构。

再比如苹果展示的新的 AR 游戏 Hot Lava，打开之后它会将你的房间变成一个充满岩浆和岩石的关卡，而你需要控制游戏角色在这个关卡中跳跃，然后获取奖励并且通关。可以看出，不论是作为专业工具还是游戏娱乐，激光雷达都让 iPad Pro 的 AR 能力更进一步增强，而实际上，苹果要实现的目标还不止于此。

实用工具的未来

关注数码产品的发烧友们应该记得，苹果在 2017 年 WWDC 上就公布了 AR 开发工具 ARKit，之后每一年都会演示它的诸多应用场景，作用也不局限于游戏。比如去年在发布会上我们看到的利用 AR 进行实时动作捕捉能够做出许多有趣的互动，再比如通过 AR 技术来帮助篮球运动员检验训练成果，这些在过去都让人难以想象。

图自苹果官网

但要将一种技术从痒点转化为痛点，提升精确度和增强体验都是重点。而这一切既需要强大的硬件技术来支持，也需要将体验进一步优化，虽然如 iPhone XR 这样的单摄像头手机也能够使用 AR 功能，但要在空间中精准定位依然需要有更强大的硬件支持，激光雷达扫描仪的精确度显然是有必要的，而本次 iPad Pro 就充当了这样的排头兵作用。

苹果官方介绍中声称，激光雷达扫描仪可以快速计算出某人身高，还会自动出现有用的垂直和边缘引导线，再比如 AR 标尺 Ruler View 可以进行更精细的测量，方便用户使用，这样简单几句话也许看不出它的强大，但是却能看到苹果正在对 AR 体验上进行一次大升级，不出意外的话，我们很可能会在今年的 WWDC 线上发布会上看到更多演示。

图自苹果官网

比如曾在谷歌 I/O 上展示的 AR 联机游戏，可以让不同位置的人通过 AR 来一场隔空保龄球赛，这在拥有激光雷达的 iPad Pro 上将不再是想象。再比如更加精准的地图导航功能，在各种各样的复杂场景下，iPad Pro 都能通过激光雷达扫描仪带来更精准的实时定位从而提供导航服务，这些在体验上的提升将会让我们的生活变得更方便也更有趣。

再回头来看看 iPad Pro 产品线，我们会发现有很多先进技术都会先在这款设备上出现，无论是性能比笔记本电脑还强的 A 系列处理器，还是 120Hz 的高刷新率显示屏，又或者是横竖都能使用的 Face ID，许多让用户感知明显的新技术都首先在 iPad Pro 上出现，这都让人期待它们何时会出现在 iPhone 上。

根据外媒 AppleInsider 报道，在 iOS 14 代码中也有关于 TOF 应用的相关代码，这也许暗示着今年秋天，即将和我们见面的 iPhone 12 系列将会在相机上有更大跨越，在经过三年时间对 AR 技术的铺垫和 iPad Pro 的全新升级之后，苹果也许会向我们展示 AR 技术让人兴奋的未来。