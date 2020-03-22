14K的小工具解决微信QQ文件转发难题

很多朋友经常用微信QQ传文件，但它们都有一个极其蛋疼的问题——文件只能转发到微信或者QQ自身！例如，我在微信收到了一个文件，想要把它转发给QQ好友，是非常麻烦的！你需要找到微信在手机中的目录，然后找到那个文件，再分享到QQ当中。QQ收到文件，想要转发到微信，也是这样的操作。

微信的文件要怎么传到QQ？

很多朋友根本不知道要怎么把微信收到的文件转到QQ，反之亦然。下面把微信、QQ收到文件后的存储目录列出来，但如此复杂，日常能熟记这路径的人想必也不多。

微信：/storage/emulated/0/tencent/MicroMsg/Download

QQ（旧版）：/storage/emulated/0/tencent/QQfile_recv

QQ（新版）：/storage/emulated/0/Android/data/com.tencent.mobileqq/Tencent/QQfile_recv

微信、QQ文件的目录很复杂，一般人不记得路径

问题来了，有没有更好的方法，将微信、QQ的文件分享到别处？这就来给大家分享一个小工具“打开文件分享”，一起来看看吧。

这款“打开文件分享”APP来自国内的个人开发者，体积非常小，仅有14K！同时它也没有广告，没有多余的后台，可谓是相当干净了。安装后，它甚至在桌面没有图标，仅当我们需要使用它的功能时，才会有存在感。



它的功能是什么呢？就是让任意文件，都可以通过安卓的系统分享接口，来分享到其他APP当中。我们以微信文件分享到QQ，来演示一下。

微信收到一个文件，默认情况下我们只能将它分享给其他微信好友。如果安装了“打开文件分享”，那么就可以在微信中选择“其他应用打开”，这时候你会看到列表中，有一个“打开文件分享”的选项。

选择“打开文件分享”的选项，你会发现文件已经可以分享到各个APP当中了，分享到QQ自然也不成问题！

我们再来试试QQ分享文件到微信。同样的，在QQ中开启文件，选择“用其他应用打开”，就可以看到相应选项，分享到微信轻而易举。

注意，这个“打开文件分享”也有副作用。由于它关联了所有文件，因此此后你开启任何文件，都会出现用它打开的选项。例如打开安卓应用的APK安装包，就不会默认给你装APP了，还会多出一个“打开文件分享”的开启方式，你需要手动确认用系统的软件包安装程序打开APK，才能安装APP。

会关联各式各样的文件

总的来说，这是一款简单却颇为实用的小工具。如果你经常需要在QQ、微信之间传文件，它绝对能帮上不少忙。