周末喜加一！Steam限时免费领取沙盒冒险游戏《Deiland》

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IT之家3月22日消息 据IT之家网友反馈，Steam现已可免费领取沙盒冒险游戏《Deiland》。
《Deiland》是一款单人冒险 游戏，拥有多种沙盒元素，如农业、制作和建筑。这是一款宁静的游戏，在一个宛如有生命、会呼吸的小世界里体现了精心制作的视效和令人着迷的叙事，这个世界会根据每个玩家的行动而演变。Steam用户可在3月24日下午2:00前免费获得这款游戏，该作目前在Steam商店的评级为“特别好评”。
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