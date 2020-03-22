谷歌 Android Studio 4.0 Beta 3 发布

Android Studio 4.0 Beta 3 发布了，部分更新内容如下：
General fixes
Android Gradle Plugin
Issue #151040815：Android Gradle 插件 4.0.0-beta01 中的 BuildTypeAttr.ATTRIBUTE 和 VariantAttr.ATTRIBUTE 与插件 3.6 不兼容
Issue #146520838：JsonSyntaxException：java.lang.IllegalStateException：预期为 BEGIN_OBJECT，但在第 1 行 第 2 列 $ 处为 BEGIN_ARRAY
Build Variants
Issue #142608498：AS 忘记选择的构建变体
Import/Sync
Issue #149045341：使用自定义配置时，同步时间非常长
Issue #150848406：GradleVersions模式匹配器问题
View Binding
Issue #150405777：添加启用/禁用视图绑定的修改跟踪器
更多详情见更新说明：
https://androidstudio.googleblog.com/2020/03/android-studio-40-beta-3-available.html
Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：
基于 Gradle 的灵活构建系统
快速且功能丰富的模拟器
可针对所有 Android 设备进行开发的统一环境
Instant Run，可将变更推送到正在运行的应用，无需构建新的 APK
可帮助您构建常用应用功能和导入示例代码的代码模板和 GitHub 集成
丰富的测试工具和框架
可捕捉性能、易用性、版本兼容性以及其他问题的 Lint 工具
C++ 和 NDK 支持
内置对 Google 云端平台的支持，可轻松集成 Google Cloud Messaging 和 App 引擎