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谷歌 Android Studio 4.0 Beta 3 发布

2020/3/22 8:28:18来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Android Studio 4.0 Beta 3 发布了，部分更新内容如下：   

General fixes

Android Gradle Plugin 

  • Issue #151040815：Android Gradle 插件 4.0.0-beta01 中的 BuildTypeAttr.ATTRIBUTE 和 VariantAttr.ATTRIBUTE 与插件 3.6 不兼容

  • Issue #146520838：JsonSyntaxException：java.lang.IllegalStateException：预期为 BEGIN_OBJECT，但在第 1 行 第 2 列 $ 处为 BEGIN_ARRAY

Build Variants 

Import/Sync

 View Binding

更多详情见更新说明：

https://androidstudio.googleblog.com/2020/03/android-studio-40-beta-3-available.html

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：

  • 基于 Gradle 的灵活构建系统

  • 快速且功能丰富的模拟器

  • 可针对所有 Android 设备进行开发的统一环境

  • Instant Run，可将变更推送到正在运行的应用，无需构建新的 APK

  • 可帮助您构建常用应用功能和导入示例代码的代码模板和 GitHub 集成

  • 丰富的测试工具和框架

  • 可捕捉性能、易用性、版本兼容性以及其他问题的 Lint 工具

  • C++ 和 NDK 支持

  • 内置对 Google 云端平台的支持，可轻松集成 Google Cloud Messaging 和 App 引擎

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关键词：Android Studio谷歌

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