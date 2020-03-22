谷歌 Android Studio 4.0 Beta 3 发布

Android Studio 4.0 Beta 3 发布了，部分更新内容如下：

General fixes

Android Gradle Plugin

Issue #151040815：Android Gradle 插件 4.0.0-beta01 中的 BuildTypeAttr.ATTRIBUTE 和 VariantAttr.ATTRIBUTE 与插件 3.6 不兼容

Issue #146520838：JsonSyntaxException：java.lang.IllegalStateException：预期为 BEGIN_OBJECT，但在第 1 行 第 2 列 $ 处为 BEGIN_ARRAY

Build Variants

Import/Sync

View Binding

更多详情见更新说明：

https://androidstudio.googleblog.com/2020/03/android-studio-40-beta-3-available.html

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：