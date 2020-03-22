苏宁云商城停止服务：4月30日正式停止运营

IT之家3月22日消息 苏宁云官网近期消息，因业务调整，苏宁云商城即日起停止销售服务，并于2020年4月30日正式停止运营，敬请用户及服务商知悉。

IT之家注意到，用户需在3月1日-3月15日，通过苏宁云服务商控制台，对用户发起的退订进行处理；苏宁云将于3月15日之前出具对账单，确认无误后，于五日内将相关款项付至服务商易付宝账户；平台佣金将于4月30日前返还至服务商易付宝账户。

下面是苏宁云商城公告原文：

苏宁云商城停止服务公告

尊敬的苏宁云商城用户、服务商、合作伙伴：

因业务调整，苏宁云商城即日起停止销售服务，并于2020年4月30日正式停止运营，敬请用户及服务商知悉。根据《苏宁会员章程》、《云服务商入驻平台协议》、《云商城合作伙伴开发协议》、《苏宁云商城免责声明》等协议约定，届时各用户、服务商与苏宁云商城之间的相关协议将终止。

自本公告发布之日起，请各用户或服务商按照以下方式实施相关操作，以便顺利完成服务退订：

用户：

1、在2月29日前，请您务必自行退订您通过云商城所订购的产品，我们将按照实际提供服务的时间计算服务费用，返还剩余款项（如有）；如您需要备份数据的，请退订前自行做好备份，苏宁云商城不留存您的任何数据。

2、如果您是苏宁易购平台商家，从苏宁云商城退订后，您还可尝试通过苏宁服务市场继续订购你所需要的相关产品与服务。

3、截止2月29日，尚未进行退订操作的用户，云商城将会默认终止所有订购关系；

4、若您的云商城账号尚有余额，请于2020年2月29日前进入用户中心进行提现，逾期不再受理。

服务商：

1、您需在3月1日-3月15日，通过苏宁云服务商控制台，对用户发起的退订进行处理；我们将于3月15日之前向您出具对账单，您确认无误后，我们于五日内将相关款项付至服务商易付宝账户；

2、若您现在的用户中含苏宁易购平台商家，或者您希望继续为苏宁易购平台商家提供相关产品与服务，可入驻苏宁服务市场继续提供相关服务；

3、其他用户的续订以您与用户之间的沟通为准，云商城不做要求。

4、平台佣金将于4月30日前返还至服务商易付宝账户。

感谢您长久以来对苏宁云商城的支持，对因此给您带来的不便深表歉意。