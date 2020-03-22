交易大厅看4次美股熔断，遥感数据观新冠病毒对大公司影响

疫情之下的交易员们，并不好过，10天之内美股共发生了4次熔断！

3月16日，美股遭遇黑色星期一，道指、纳指和标普500暴跌11%以上，触发本月第三次熔断；3月17日，美联储祭出重磅利好，美股反弹超过5%；3月18日，美股再遭恐慌性抛售，道指盘中跌幅逾10%，标普500盘中跌幅超过7%触发本月第四次熔断。

冠状病毒对全球经济的影响不仅可以从交易大厅看到，而且还可以从太空看到。

比如在大邱（Daegu）生产汽车零部件的韩国公司Tae Chul Industrial，根据Orbital Insight的数据，从太空往下看的卫星显示，员工停车场内的汽车数量明显减少了，装卸码头外面的卡车也增多了，这表明生产正在放缓，货物也没有被运出。

Orbital Insight位于帕洛阿尔托（Palo Alto），是一家数据公司，主要依靠在轨卫星（satellites in orbit）收集并由地面上的遥感器增强的遥感图像，利用机器学习进行分析，可为石油生产、森林砍伐等各种各样的客户提供情报，包括房地产开发商，石油制造商和环境非营利组织。

现在，他们的分析师正在分析COVID-19的传播对全球货物和人员流动的影响。

使用计算机视觉，Orbital Insight可以基于Tae Chul Industrial公司的卫星图片计算汽车和卡车的数量，从而看出疫情产生的影响。

由于政府试图阻止病毒的传播，从而导致某些地方生产放缓，世界其他地区的其他行业也正在做出更多应对。

但是有的公司却因为疫情而变得更忙碌，Orbital Insight的分析也发现了这一点。

3M是美国的一家大型企业，除其他产品外，还生产用于防止空气传播疾病的口罩。随着医疗专业人员积极为患者提供医疗服务以及消费者寻求自我保护，这些口罩的需求正在飙升。该公司表示正在加大生产，果然，每天追踪其工厂员工脚步流量的传感器证实了这一点：

另外，普雷尔（Purell）的母公司公司GOJO也在让更多的人继续工作。Orbital Insight的平台可以分析匿名数据，该数据显示给定地理区域中有多少移动设备。这给他们提供了一个指标来衡量诸如Purell工厂的人数，该工厂似乎在2月份增加了周末班次。

Purell移动设备使用人数

Regeneron是一家抗病毒药物制造商，正在开发自己的冠状病毒治疗方法。Orbital Insight收集的Regeneron数据集并不像它所收集的其他数据集那样详细，但是公司的分析师确实发现与去年相比，公司停车场的车辆数量大幅增加。

Regeneron公司停车场车辆数据

另一种通常需要用来对抗病毒感染的产品是退烧剂，如泰诺（Tylenol）生产的乙酰氨基酚（acetaminophen），Orbital Insight也记录了泰诺制造工厂的活动有所增加。

最近几周，该工厂停车场的汽车数量和运送成品的卡车数量都出现了激增，这意味着更多的药物正在被生产和运输，以帮助世界各地的病人得到一些缓解。