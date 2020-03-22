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常程预热国际范的小米10/Pro ：屏幕真色彩

2020/3/22 13:11:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月22日消息 此前小米已经官宣小米10 系列国际版本将于3月27日发布，3月31日登陆印度市场。今天上午，小米集团副总裁常程在微博预热了国际范的小米10。

常程发布的视频中，通过全屏的主题壁纸演示了小米10在屏幕色彩方面的表现。

IT之家整理报道，小米10系列手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。还有采用90Hz定制AMOLED曲面屏，搭载了 4780mAh定制条形快充电池，支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。

小米10采用了6.67”AMOLED小挖孔曲面屏，支持90Hz刷新率，180Hz触控采样率。还有这些特性，包括阳光屏3.0，峰值亮度1120nit亮度，5000000：1对比度。并且采用柔性屏COP工艺，3.32mm小下巴。搭载前后双光线传感器，自动亮度更加准确。

小米10 Pro采用全面提升的1亿镜头，标配8P镜头，108MP定制超大底；全能四摄超强变焦：108MP+12MP+20MP+超长焦镜头，从0.6X超广角到50X数码变焦，四颗光学镜头接力变焦；全新AI相机，从曝光到色彩帮你搞定；还有超多新功能：电影画幅、新增动态魔法换天、超级夜景等。

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关键词：小米10小米10 Pro

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