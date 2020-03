IT之家3月22日消息 受新冠病毒疫情的影响,目前美国的iPhone用户已可以直接问Siri“Hey Siri, do I have the coronavirus?(我有新冠病毒么?)”以获得更多来自美国疾病预防控制中心和美国卫生与公共服务部等卫生部门提供的专业答案。

IT之家了解到,Siri首先会询问用户是否出现发烧,干咳或呼吸急促等症状,若得到肯定的回答则会询问相关症状的严重性,若得到否定的回答Siri则会进一步询问是否接触过COVID-19呈阳性的人。值得注意的是Siri还可以根据用户所提供的具有症状分析病情严重性进而询问是否需要拨打911急救电话,若用户说“Call 911”,Siri就会自动拨打911。

苹果公司早前曾表示将向欧美医护人员捐赠数百万只医用口罩。