Redmi K30 Pro 背部居中美学设计源于恒星系统，机身玻璃采用 AG 工艺

IT之家3月22日消息 Redmi K30 Pro将于3月24日在线上正式发布。官方已经曝光了很多配置，比如搭载骁龙865处理器，采用LPDDR5内存+UFS 3.1闪存等。现在关于Redmi K30 Pro的价格信息进一步曝光。

据Redmi红米手机官方表示，K30 Pro的背部居中美学设计灵感，源于恒星系统 镜头上的菲涅尔透镜纹理，带来了深邃立体的光感视效，仿佛太空中的恒星。

Redmi K30 Pro采用双面康宁GG5玻璃，抗摔性提升1.5倍，IP53级生活防泼溅，光雾同体的AG工艺，防划防指纹。

K30 Pro在声音体验上，也进行了升级，带来HiFi高保真音质，信噪比高达122dB，总谐波失真-108dB，并通过了Hi-Res Audio认证，音频解析力优秀。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。