运营商用户规模出现暴减，这到底怎么回事 ？

近日，中国移动和中国电信相继公布了2月份经营报告。公布的数据显示，两家的移动电话用户规模都出现了大规模暴减。虽然中国联通尚未公布其2月份经营报告，但是我们推测其情况与友商大体一致。2月份虽然有全国范围的疫情影响，但是这么大量的用户逃离到底是怎么回事呢？

一、用户规模首显大规模暴减

3月19日，工业和信息化部公布的《2020年1-2月通信业经济运行情况》显示，今年前两个月，三大运营商的移动电话用户和4G电话用户均为负增长，数据分别为-2142万户和-1946万户。对比2019年全年的用户净增数据，大家就可以更清楚2020年的缩减规模到底有多大。

3月20日，中国移动公布的月报显示，2月份当月，中国移动移动用户净减725.4万户，累计达到9.42161亿户；中国移动4G客户数净减1247.4万户，累计达到7.4537亿户；有线宽带用户净增33万户，累计达到1.88601亿户。

同样在3月20日，中国电信也公布了其经营月报，数据显示，2月份当月，中国电信移动用户数净减560万户，移动用户数累计3.304亿户；有线宽带用户数净减81万户，有线宽带累计用户数1.5188亿户。中国电信公布称从2月份开始只公布5G用户数据，而不再公布4G用户规模。

根据工业和信息化部公布的今年前2个月的数据，以及中国移动和中国电信的2月份月报数据，我们推算出中国联通的移动电话用户净增为-609万户。大家从上面的表格中可以清楚地看出，2月份是继1月份出现全行业负增长之后的再次的负增长，而且负增长的幅度进一步扩大。

大家都清楚，移动电话用户出现大规模缩减与必然存在的水份被挤压有关，毕竟其早已突破人口规模总量，并且超过的数字将近1.8亿。除此之外还有哪些原因呢？另外，现在4G用户出现暴减的原因是什么呢？毕竟4G用户的规模12.6亿户，远低于全国的人口总量规模。

二、造成用户规模暴减的因素有哪些

毫无疑问，疫情影响了包括通信行业在内的整个社会经济生活。在整个2月份，除了基本生产和生活所需的各种线下经营活动之外，其他的基本都已经停滞。对运营商来说最重要的实体渠道基本上就丧失了用户发展能力，仅靠线上渠道根本无法抵消自然销户带来的影响。

在疫情影响之下的停工停业等使得很多人的经济收入都受到了影响，特别是集聚性服务行业从业者受到的经济收入影响应该是最大的。经济收入减少必然促使其中不少二卡或者多卡用户退网或者销户。毕竟没有那么多经济活动，也就没有必要养那么的通信卡。

按照监管层的要求，运营商需要在2021年底彻底取消代理渠道酬金。运营商压缩渠道酬金使得部分代理商的养卡操作无法继续循环。作为通信行业的从业者，很多人都知道每年的第四季度是运营商拼命向代理商压卡以完成KPI指标的时候。其中相当一部分的卡就被代理商用代理酬金养了起来。现在酬金不断被压缩，代理商的养卡量自然也会缩减。

在全社会的共同关注下，5G发展不断加速。运营商一边加大对5G的网络建设投资，一边加快5G用户发展速度。中国移动设定了2020年净增7000万5G套餐用户的目标，并且仅在2月份当月就发展了超过860万的5G套餐用户。这种发展速度是相当快的。将4G用户迁转为5G用户，这将成为5G用户飞速增长的主要方式，就像曾经的4G对3G的替代一样。

随着5G套餐用户规模的飞速扩展，大量高流量用户必然将不断抛弃手中多余的流量卡。也就是说5G套餐用户的扩张将推动二卡或者多卡用户变成单卡用户。毕竟5G套餐包含的流量起步就是30GB，最高已经达到300GB。在4G网络的环境下，5G套餐的流量可以满足很多人的需求。

通信行业的很多人都已经注意到大量物联网卡被违规用于个人上网使用。现在市场上有大量这样的所谓的流量卡流通，价格非常便宜而且流量容量特别大。对此早已知晓的运营商也就是睁一只眼闭一只眼，并通过这种放纵来增加所谓的政企市场信息化收入或者物联网业务收入。其实这在无形之中也造成了真正的移动电话用户销户，不断积累之后的规模自然不会小。

三、超高的用户增长还会不会再现

移动电话用户规模早已戳穿了人口总量天花板，因此真正的新身份证用户只能依靠人口的自然增长来实现。虽然5G有助于推动通信行业的进一步升级，但是5G的应用前景主要在政企市场而非个人市场。有通信行业资深专家直接用“28定律”来定义5G的个人市场与政企市场的容量。这就意味着5G不但不会推动移动电话用户的规模增长，反而还将推动4G用户规模的缩减。

特别值得大家关注的是，中国移动在其公布的2019年财报中改变了其“四轮驱动”中第四个轮子的含义，并将其主要定义为“国际市场”。如此以来，国际用户会不会成为运营商未来用户规模增长重要来源。虽然这需要要我们持续观察，但是我们认为这种可能性还是有的。

对运营商个体来说，其用户规模增长更多依靠挖掘友商用户。在监管层的强力介入下，运营商已经告别各种低于成本营销的无序竞争。如此以来，这种靠低价来相互挖墙脚的行为基本被制止，用户规模的大增大减或将更多靠携号转网来实现了。

国内的移动电话用户规模突破人口总量限制又经历了高速增长并不断触及更新的高点之后，将不可避免地进行缩减通道。今天大家看到的用户规模的暴减或将成为常态，即便某些时候会有反弹，也无法改变脱离人口规模总量支撑之后发展无力的现实。