它曾是 Nexus 平价机皇，当年的玻璃后盖至今依然经典

说到 Nexus 这个名字，想必会有很多原生 Android 党仍然记忆犹新，从 2010 年开始，为了和苹果正面竞争，谷歌开始树立一个全新品牌，结合当时最好的硬件与最新的 Android 系统，希望打造出安卓阵营的标杆，这一品牌也被人们称为谷歌「亲儿子」，而今天我们要聊的，就是曾经让很多人入坑 Android 的四儿子 Nexus 4。

在先后和 HTC、三星合作推出了 Nexus One、Nexus S 和 Galaxy Nexus 之后，2012 年，逐渐找对感觉的谷歌已经在市场上建立了足够的影响力，合作伙伴也越来越多，形成与苹果二分天下之势。当年 11 月，谷歌选择和 LG 合作推出 Nexus 系列的「四儿子」，这就是曾经火到国内的 Nexus 4。

特立独行的经典设计作为一款由 LG 代工的手机，Nexus 4 和 LG 当时主力产品 Optimus G 主打的方正造型完全不同，它的外观轮廓更像是前代产品 Galaxy Nexus 的延续，圆润并且简洁。但是很显然，LG 也对此做出了一些大胆的突破。

首先是正面的无实体按键设计，其实从 Galaxy Nexus 开始，谷歌已经在大力推广三颗虚拟按键代替正面四大金刚按键的设计，不过当时并没有太多厂商响应。到了 Nexus 4 谷歌再次做出示范，通过系统内置虚拟按键的设计，这台手机在息屏状态下看起来更加简洁，4.7 英寸 IPS 屏幕分辨率为 1280*768，相比 iPhone 5 也并不逊色，并且进一步提升了屏占比。

Nexus 4 的前后玻璃面板设计在当时也非常特别，尽管玻璃后盖的手机在今天已经非常流行，但在八年前，在那个 HTC 玩金属，三星玩塑料的年代，作为 Nexus 系列的第四款手机，LG 选择玻璃材质在安卓阵营里算是「非主流」了，它也是第一款以玻璃作为后盖的 Nexus 手机。

通过前后双玻璃材料再加上金属边框过渡，这台手机整体品质感十足，重量也仅仅只有 139 克，拿在手上非常舒服，四周还有防滑橡胶保护屏幕。而一旦来到背面，你还会发现它并不是纯黑色，而是能在不同不同光线照射下展现出闪烁的亮点，这还不够，LG 甚至还将 800 万像素的相机模组隐藏在了玻璃下面，和今天手机相机模组巨大且突出的设计相比，Nexus 4 可以说是非常好看了。

这满满的细节都透出 LG 的特立独行，所以即便玻璃材质容易摔碎，即便相比金属更容易沾染指纹，这台手机在当时也吸引了足够多的目光，而它内部配置和系统的流畅，也让当时的很多发烧友惊喜。

更好用的 Android 系统除了外观设计亮眼，Nexus 4 的硬件配置在当时也非常优秀，搭载高通骁龙 S4 Pro 处理器，拥有 2+16GB 存储组合，2100mAh 的电池能够满足日常使用，更令人惊讶的是，这台 2012 年的手机就已经支持无线充电功能，相比隔壁的 iPhone 可以说领先了好多年，这样的基础配置让很多人看到了 Android 系统的巨大潜力。

Nexus 4 是最早采用 Android 4.2 也就是果冻豆系统的手机，除了更精致的 UI 设计，更流畅的操作外，它还拥有完整的 Chrome 浏览器，支持书签同步，内置全新的文件管理器而不需要第三方工具。另外，新的语音助手也让系统变得更方便好用，Nexus 4 随后也支持升级到 Android 5.1.1 棒棒糖系统，我们手上这台机器就刷入的是基于 Android 5.0 的 AOSP 系统。

不仅如此，一些有趣的功能也是第一次出现在 Android 系统上，比如能将多张照片合成一张 360°全景照片的 Photo Sphere 功能，它可以配合 Daydream 让你游览自己曾经去过的地方，再比如键盘打字时可以支持滑动输入，大大提升了人们日常的工作效率。

精美的外观和好用的系统让 Nexus 4 受到了不少赞扬，但人们更惊讶的是它的亲民售价，在前代 Galaxy Nexus 定价 749 美元之后，Nexus 4 的价格却只有 299 美元，这让很多发烧友眼馋剁手，之后国内的水货价格更是炒到了 3500 元，足以证明当时这款机型的火爆。

在这之后，谷歌还推出了白色版 Nexus 4，相比黑色后盖，白色版本看起来更加时尚并且也更容易吸引女性用户目光，白色的玻璃后盖也非常有品质感，所以上市之后也很快就被一抢而空，这款机型也是 Nexus 系列中少有的男女通吃的机型，放在整个安卓阵营也可以排在颜值榜前列。

不过伴随火热的销售，Nexus 4 在使用上的问题也暴露出来，玻璃后盖易碎，容易沾染指纹，握持时很容易挡住扬声器影响声音，按键失灵等，这些问题有的可以忍，有的却非常影响使用，所以 Nexus 4 也在当时引起了一些争议，之后的 Nexus 系列产品很少再使用玻璃材料或许也有这方面的关系。但尽管如此，Nexus 4 独一无二的玻璃后盖以及它在细节处的用心一直让很多人念着它的好，即便如今谷歌已经砍掉 Nexus，但拿起这台手机，你依然会想起曾经的搞机岁月。