微信iOS版本上线暗黑模式，妥协还是趋势？

2020 年 3 月 22 日，微信上线了 iOS 版 7.0.12 版本，正式支持深色模式。用户可前往 iPhone 设置，将显示与亮度调整为“深色”模式，微信即可自动适配。如需关闭，以同样方式将“显示与亮度”调整为“浅色”即可。



用户开启“深色模式”后，微信首页、聊天页面、发现页面、公众号文章页面、视频号页面、搜一搜页面、微信支付页面等都将自动转为深色。不过小程序、附近的餐厅等页面上目前仍为白底效果，尚未适配到深色模式。

另外，微信深色模式目前仅支持 iOS 版本，安卓版本已灰度测试完毕，即将全量上线。

据 Android 开发者文档介绍，深色模式具有提升手机续航、提高强光敏感者和低视力者的可视性、适用于光线不足环境等多方面的优势。此外，UI 设计师 Ilke Verrelst 在其文章《 The future is dark》中强调，深色模式已经变成如今产品设计的发展趋势；而 iOS 13 与 Android Q 上线深色模式也印证了这一观点。

图源微博

不过，微信此前并未认可深色模式的必要性。2019 年 4 月 4 日，对于“为什么没有夜间模式？”这一问题，微信团队给出的解释是：

你的夜晚太珍贵，我们不忍心占用，更不愿成为你半夜醒来看手机的原因。愿你每夜好眠。

2019 年 9 月 20 日，苹果正式推出了 iOS 13 系统，深色模式成为了主推功能之一。官方指出，用户启用深色模式后，所有使用 iOS 13 SDK 构建的 App 会以深色模式运行。

图源 Apple Developer

2020 年 3 月 4 日，苹果更新了 App Store 审核指南，公告提出：

从 2020 年 4 月 30 日开始，所有提交至 App Store 的 iPhone app 都须使用 iOS 13 SDK 或更高版本来构建。

甚至有消息称，如果 App Store 内的 App 不支持深色模式，可能将遭到苹果强制下架。

图为微信与网友互动微博截图

苹果公告发出后的第五天，微信团队对深色模式的态度发生了 180° 的转变。3 月 9 日，微信团队在微博上表示：

为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在 iOS 系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线，敬请期待。

对于微信的这一转变，有网友称之为“认怂”，而微信方面也毫不避讳地承认：

确实是认怂，不过认的是用户的“怂”。