为避免欧洲网络拥堵，美科技五巨头纷纷下调视频流质量

据路透社报道，Facebook宣布将在欧洲范围内对其平台和Instagram上的视频流质量进行下调，此举是这家美国科技巨头对欧盟呼吁的积极响应。不久之前，由于新型冠状病毒在欧洲迅速爆发，许多人被迫在家里工作，欧盟呼吁科技公司采取相应措施，以避免用户激增造成的网络拥堵。

本周早些时候，Netflix、Alphabet旗下的YouTube、迪士尼、亚马逊和苹果相继表示，它们将下调自家平台上的视频质量，以减轻宽带网络的压力。

欧盟产业主管蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）呼吁流媒体平台释放带宽，为那些因学校暂时停学而被送回家的数千名儿童提供远程教育和医疗。

尽管欧洲电信运营商表示，到目前为止，他们的网络能够应对数据流量的上升。但随着越来越多的人因新型冠状病毒大流行而在家工作，人们担心网络会出现拥堵。

Facebook公司一名发言人在一份声明中表示：“为了帮助缓解任何可能出现的网络拥堵，我们将暂时降低欧洲Facebook和Instagram平台上视频的比特率速度。”

一位知情人士表示，只要欧洲人对于互联网可能出现拥堵的担心一天不消失，这一举措就将持续下去。

Netflix和YouTube都表示，他们将在30天内降低画质。而迪士尼则表示，该公司于下周推出Disney+服务会在整个欧洲范围内降低至少25%的整体带宽利用率（较之前对比）。

亚马逊则表示，该公司目前正在降低欧洲范围内的比特率速度，但对于美国和其他国家和地区则继续保持网络情况监测。如果出现了任何宽带问题，亚马逊也会在其他地区采取行动。亚马逊Prime在全球200多个国家提供服务，拥有超过1.5亿用户。亚马逊的发言人表示：“我们已经开始努力降低流媒体比特率，同时努力为我们的用户保持高质量的流媒体体验。”

苹果也降低了Apple TV Plus在欧洲的流媒体质量，这一举措最早被9to5Mac报道。去年11月3日发布时，苹果的流媒体服务因其超高的比特率而受到称赞，但现如今，9to5Mac发现该平台上的视频质量下降的非常明显。

一般来说，在固定和移动网络中，流媒体视频可以占据到三分之二的流量。目前，为了遏制新型冠状病毒的传播，越来越多的人被要求呆在家里，因此产生的网络影响将持续受到关注。尼尔森（Nielsen）认为，在某些情况下，“留在家里”可能会导致我们观看的内容数量增加近60%”，与此同时，越来越多的需求会成为造成网络拥堵的原因。

这意味着Netflix和Prime Video等流媒体服务、YouTube和Twitch等其他视频平台以及在线游戏都将影响宽带速度，这对那些在家工作的人和使用视频会议工具（如Zoom）参加在线课程的学生带来了很大的网络压力。