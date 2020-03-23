新冠疫情乌云下：硅谷停摆，风雨同舟

病毒是全人类共同的敌人。面对瘟疫灾难，所有国家和地区都在同一艘船上。只有携手共同对抗疫情，才能一道走出困境。

硅谷全面停摆

中国已经逐步走出新冠疫情，目前重点转向防范外来病例；而美国的疫情则刚刚开始爆发。或许现在的美国疫情，正处于在中国1月底的阶段。虽然早在2月初就拒绝中国公民入境，但整个2月份，美国并没有抓住黄金时间储备试剂物资和医疗资源，更是多次公开淡化和忽视疫情威胁。

随着2月底欧洲疫情开始爆发，大面积的输入病例让全美各地都措手不及。仅仅一周时间，美国新冠确诊病例就从2000例急剧扩大到超过3.2万例，遍布全美51个州和地区。更为严重的是，由于检测试剂的不足，有大量的疑似患者都没有得到病毒检测，官方的确诊数据并不能真实反映疫情。

约翰霍普金斯大学的数据显示，截至本文发稿，加州确诊人数已经超过了1600人，仅次于纽约州和华盛顿州，其中一半确诊病例都在旧金山湾区，尤其是南湾的圣克拉拉郡。(注：由于美国疾病控制中心不公布官方统计数据，各大机构分别统计的数据有一定差别。约翰霍普金斯大学的数据被认为是权威之一。)

随着疫情日益严峻，硅谷成为了全美最先采取行动的地区。3月16日，旧金山湾区六郡一市政府共同颁布居家避难令(Shelter in Place，弱化版的封城令)，管制令涉及到这一地区的670万人口。根据居家避难令，居民非必要需求不得出门，违者属于轻罪，但允许买菜、买药、加油和小区遛狗健身，餐馆可以外卖。

实际上，在居家令颁布之前，谷歌、苹果等硅谷主要科技公司已经纷纷允许员工在家远程办公。但政府颁布命名之后，硅谷学校才纷纷停课，各家企业才开始停工。特斯拉在Fremont工厂原本还打算私自继续开工，在工厂所在地阿拉米达政府的警告下，才被迫于居家令颁布的第三天停工。

3月18日，加州州长纽森更将居家令扩大到加州全境，要求所有非必要企业全部停工，非必要商家一律关闭。纽森还调动了国民警卫队来维持秩序分发物资(国民警卫队相当于美国预备役，驻守在各州用于本地事务)。纽森甚至表示，如果不采取强制措施，加州56%的人口会在未来两个月感染新冠病毒，相当于2550万人。

沉重商业打击

从中国防控疫情经验来看，停摆居家或许是有效控制疫情的唯一有效途径，但全州停摆也不可避免会对加州经济带来沉重打击。加州是美国经济排名第一的州，2019年GDP接近3万亿美元，放眼全球可以超过英国排在第五位；而美国全国GDP在21万亿美元左右。

新冠疫情爆发直接导致了美国股市崩盘。过去一个月，美国股市已经蒸发了三分之一，道指从接近30000点的高度大幅下滑到目前的20000点下方。在这一轮股灾当中，苹果、谷歌、Facebook等硅谷科技巨头也无法避免，股价缩水幅度大致都在三成左右。

但旧金山几大共享经济巨头则是遭受了最为沉重的打击。由于新冠疫情直接影响到全球民众出行需求，Uber股价过去一个月已经腰斩对半，好在Uber旗下的外卖业务Uber Eats在疫情中业务飙升，一定程度上抵消了Uber的颓势。美国本地出行服务商Lyft的市值更是蒸发了三分之一，紧急推出了在线送药和送餐服务。

原本打算今年上市的全球共享民宿巨头Airbnb则干脆取消了上市计划。旅游市场已经因为新冠疫情而彻底瘫痪，未来一年预计都会深陷寒冬，原本就处在亏损之中的Airbnb不得不放弃上市，寻求通过新一轮融资来筹集资金。虽然Airbnb能够吸引到足够的投资者，账面上也有足够资金过冬，但融资估值可能会出现缩水。

但在这一波股市暴跌之中，也有一些科技公司在停摆中得到了增长商机。过去一个月，视频会议和在线学习平台Zoom的股价不仅没有下跌，反而增长了三分之一。该公司的市盈率甚至超过了1450倍。随着各家公司转向远程工作，美国学校开始上网课，Zoom成为了他们的首选平台。

相比这些巨头，真正感觉到寒意的将是硅谷的创业公司。在加州停摆期间，尽职调查和当面会谈不可能进行，硅谷投融资活动已经陷入停滞。股市暴跌和经济衰退前景更让投资者们感到了忧虑，开始放缓他们的投资步伐。风投巨头红杉资本预计，由于美国经济不可避免会出现衰退，硅谷的创投融资活动也会出现显著放缓，可能会重演2001年和2009年的状况。(注：2001年美国网络股泡沫破灭，2008年美国遭受次贷危机。)

风投机构Propel则预计，今年很多创业公司将很难存活。即便是可以融资或者不需要融资的创业公司，他们的估值也会因为经济形势而明显下滑。另一家知名风投机构红点资本(RedPoint Venture)则认为，创业公司会在不利局势下放缓增长，估值下滑的状况可能会持续一年半到两年的时间。

风云同舟抗疫

相比盈利、股价、估值等商业利益，如何共同抵抗病毒扩散，渡过眼下的疫情危机，走过停摆带来的经济低谷，才是硅谷的当务之急。在这场灾难中，各大科技公司都参与了进来，捐款捐物用于疫情防治。谷歌、Facebook和苹果三大巨头在其中扮演着支柱的角色。

谷歌和Facebook两大互联网广告平台提供了免费的公益广告额度，用于政府和公益机构发布新冠肺炎相关的信息和广告。为了确保网络信息准确有效，Facebook承诺给媒体新闻行业捐助200万美元。其中100万美元用于美国和加拿大地区，另外100万用于全球其他地区。

在疫情还没有大面积爆发的十天前，思科CEO罗宾斯(Chuck Robbins)召集了苹果、谷歌、Facebook、Twitter、Salesforce、Netflix等硅谷科技巨头商业领袖，邀请了硅谷市长议员、知名创投人士以及非盈利公益机构召开了一个几十人参加的紧急电话会议，共同讨论如何组织资源对抗硅谷本地的疫情。硅谷知名天使投资人康威(Ron Conway)在参加会议时就直接捐出了几十万美元。

随着感染人数的不断增加，即便是前期准备充分的湾区各大医院也开始陷入了物资紧张的困境。即便是帕罗阿托这样的美国最富裕地区，医院也开始向外接受物资捐赠。而东湾弗里蒙特的Kaiser医疗中心上周五更是出现了罢工，医护人员上街举牌抗议，要求医院提供防护设备保障他们的工作健康。

周五硅谷本地公益机构硅谷领导组织(Silicon Valley Leadership Group)宣布发起捐款捐赠活动，为本地的医疗基金会提供资金和口罩。短短一个小时内，该机构就筹集到了59.6万美元现金以及大量的口罩、防护服和手套等物资。新浪科技注意到，中国公司比亚迪也捐出了5000个口罩和2000瓶免洗消毒剂。

Facebook此前已经向硅谷地区捐出了37.5万个口罩和86.7万双手套。昨天，Facebook又承诺继续向全球捐出72万个口罩，150万双防护手套。此外，Facebook还宣布捐出2000万美元用于全球防控。谷歌公益基金则宣布捐出750万美元。

硅谷巨头苹果昨天宣布给美国和欧洲捐出数百万个N95口罩，其中留给美国医院200万个，而加州可以分到100万个。此外，苹果还宣布捐出1500万美元用于新冠疫情，并对员工的捐赠金额匹配两倍。特斯拉CEO马斯克也宣布捐出25万个口罩，并考虑转而生产抗疫所需的呼吸机。

关注弱势群体

在组织抗疫之外，硅谷还面临着另外一个挑战，如何帮助大批失业人群度过生活难关。随着加州全州停摆，零售、餐饮、酒店、出行、会展等行业遭受重创，已经出现了大批裁员失业潮。加州州长纽森上周三就透露，加州失业保险申请人数已经翻了一倍，预计未来会有28万人失业，年底失业率会从目前的3.1%飙升到6.3%。

取消了年度I/O大会的谷歌宣布给总部所在地山景城捐款100万美元，弥补本地商家因此遭受的损失。取消了F8大会的Facebook则宣布给圣何塞社区捐款50万美元。新浪科技注意到，Facebook还给旧金山的华人团体捐款了2万美元，帮助在此次疫情中受到最大打击的唐人街商家。

在加州因为疫情陷入停摆之际，失业者将很难找到新工作，他们的生活开支和医疗保险都将面临困难，更会在未来的疫情中面临着无力就医的绝境，因为失业的同时也会失去医疗保险，而经济困难者很少会自费延续原先的保险。虽然美国联邦已经提出每人2000美元(在4月和5月分两次发放)的生活补助金，但在硅谷这样原本生活成本高企的地区，这一补助显然远远不够。

上周一湾区宣布居家令之后，圣何塞市长里卡多(Sam Liccardo)开始继续联系硅谷科技巨头，呼吁他们继续提供资金帮助本地居民。两天后，里卡多和其他南湾市长连同硅谷商界领袖一道宣布组建一个“硅谷要雄起”(SiliconValleyStrong，四川女婿瞎翻译的)的倡议，呼吁各界捐款帮助在此次疫情中遭遇生活困难的民众以及老人、残疾人和孩子。

Facebook再次成为了慈善主角。Facebook宣布将硅谷十多个老年中心和学校捐助价值65万美元的食物，向圣马特奥学区捐出25万美元，给2000个低收入家庭的学生购买一年的无线网络服务帮助他们上网课。此外，Facebook还承诺投入50万美元给硅谷的公益基金会。

由于此前民众在恐慌心理下大举抢购，硅谷一度出现了蛋奶卫生纸等生活必需品的供应短缺，而老年人和残疾人根本无力和正常成年人一道抢购。为了帮助这些弱势群体，Safeway、Costco等连锁超市将早上营业时间的第一个小时定为65岁以上老年人专场，让他们在消毒过的超市提前购物。

虽然加州富可敌国，但也是美国贫富差距最大的地区。2018年的数据显示，加州4000万人口中，有123万人在领取政府救济。此外，加州还拥有美国最多的无家可归者，2019年至少有15万人流浪街头，洛杉矶、旧金山和圣何塞则是无家可归者最多的城市。旧金山市中心的田德隆(Tendeloin)区更是流浪汉最为密集的地区，圣何塞的诸多公园和立交桥洞下都可以看到聚集的帐篷。

纽森警告称，加州可能会有6万多名无家可归者染上新冠肺炎。无家可归者中有普遍的基础健康问题，卫生条件也相当恶劣，甚至有不少染上毒瘾。如果不采取相应对策，他们或许是这场瘟疫中最惨烈的群体，圣克拉拉郡已经出现了无家可归者的死亡案例。

加州在抗疫过程中并没有抛下这些无家可归者。纽森上周宣布紧急居家令的同时，还宣布拨款1.5亿美元专项资金用于无家可归者。一方面在无家可归者聚集地区安装洗手和消毒设备，另一方面寻找容身之所收纳他们。按照州政府的规定，各市政府负责收容三分之二的无家可归人口，州政府负责剩下的三分之一。

纽森在发布会上表示，目前州政府已经采购了1300个拖车房车，并正在与900多个酒店商议为无家可归者提供暂时住所。由于担心卫生状况，这项工作的推进并不是特别顺利。但在政府的沟通下，拥有244个房间的洛杉矶喜来登酒店已经同意加入倡议，湾区的奥克兰地区获得了400多个房间；旧金山还在考虑通过体育场馆来收容无家可归者。

在这场硅谷总动员中，也存在着一些隐患。虽然政府颁布了居家令，但并没有严格实施，一些民众依然每天外出健身跑步，促使政府不得不封锁了小区的健身器材。而过去这个周末，海边半月湾依然是人流密集，硅谷民众还是延续着周末来这里放松的习惯。

由于无法保证监狱的健康防疫条件，圣克拉拉郡和阿拉米达郡过去一周各自释放了300多名囚犯，这给硅谷未来的治安带来了未知风险。加州州长纽森此前也宣布部署国民警卫队在加州维持秩序和分发物资，或许存在着一些这方面的考虑。

没有人知道新冠疫情会持续多久，会给硅谷科技和创投带来怎样的冲击。或许硅谷会因此停摆几个月时间。按照加州州长的预计，加州学校可能这个夏天都不会开学。但可以肯定的是，这场疫情会影响到每一个人。正如圣何塞市长里卡多所说，“没有人可以置身事外，我们必须共同面对这场危机。”