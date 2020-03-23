虽迟但到，谷歌新冠病毒筛选网站上线

此前IT之家报道，谷歌推迟上线美国新冠病毒信息网站。

上周美国总统特朗普在新闻发布会表示，谷歌正在建立一个新冠病毒筛查网站，以引导人们前往病毒检测地点，但由于功能不够完善，这一网站未能如期上线。现在，在经过短暂的延误后，谷歌最终推出了这一病毒网站。该网站的网址是：google.com/covid19。

该网站确实向人们提供了一些新冠病毒方面的信息。谷歌表示，人们将能够找到“基于国家的信息、安全和预防提示、与COVID-19相关的搜索趋势，以及面向个人、教育工作者和企业的更进一步的资源”。谷歌强调，该网站是从世卫组织和疾控中心等“权威”来源获取信息。

IT之家了解到，该网站还提供了美国手语（ASL）视频和按国家显示确诊病例的全球地图，以及大量关于谷歌其他救援工作的信息——此外还有一些YouTube视频。

谷歌发布的这个网站没有包括特朗普总统最初宣称的那些内容在内。与特朗普总统所宣称的最接近的是一个提供了本地网站链接的下拉菜单——在这个菜单里，比如当选择“California”时，将提供一个到加州公共卫生部的链接。

许多大型科技公司正在努力提供冠状病毒相关的支持，但没有一家能够解决这场大流行病的几个最大问题：获得病毒检测和我们的医疗基础设施即面临的危机。

在未来的某个时候，谷歌可能会提供一份关于各地的免下车（drive-thru）测试地点的调查信息表。但一位发言人表示，只有在获得了关于这些检测地点的权威信息后，公司才会这么做。但不幸的是，获得准确的检测地点信息将需要很长一段时间。

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