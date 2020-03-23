Omida：2020年将成为所有人的5G之年

3月23日消息 来自市场研究公司Omdia（原Ovum，现已更名，详见文末注释）的最新研究报告表示，尽管行业对用例和覆盖能力存在一些担忧，5G将成为用户采用速度最快的一代移动技术，预计到2020年底用户数将达到6300万。这一历史性增长完全归结于两个因素——全球范围内推出5G网络的运营商数量增加，以及5G智能手机和其他5G终端设备价格的迅速下降。

今年1月初，三星宣布在2019年售出了670万部5G智能手机，其中三分之二是在去年最后三个月内售出。考虑到三星在Galaxy A90中增加了5G功能，使其成为最便宜的5G手机，价格低至数百美元，这也许不足为奇。《Ovum 5G终端设备跟踪报告》显示，购买5G智能手机的成本从2019年的第二季度到第三季度下降了9.2%。

▲购买不同品牌的5G智能手机平均总成本。（资料来源：Ovum Digital Consumer Insights 2018。）

Omdia预计，这种价格快速下降的趋势将在2020年及以后持续，因为有几个独立的因素推动了这种价格下降。

首先，也是最重要的一点，5G modem本身存在着激烈的竞争。九年前，高通几乎垄断了4G modem，而如今，三星和华为都拥有自己旗下芯片公司生产的5G modem。在2019年收购了英特尔modem业务之后，苹果可能也会加入他们打造自己的5G芯片，而联发科也已将开始销售5G modrm并为其他制造商提供选择。

Omdia消费技术首席分析师Daniel Gleeson表示，这场竞争将是未来几年5G价格暴跌的主要原因。三星、苹果和华为是三家最大的智能手机品牌，因此，这些公司可以进行内部研发的能力，将给高通带来巨大压力，迫使其必须在性能和价格上保持领先地位，否则就会失去在利润丰厚的旗舰终端领域的市场份额。

其次，智能手机制造商之间的竞争已经消除了任何“5G溢价”的借口。主要聚焦于开放市场国家的品牌，正在利用5G（以及华为与美国政府的纠纷）作为与运营商建立合作伙伴关系并进入新市场的机会。小米、OPPO和一加都已经在运营商早期的5G产品中站稳了脚跟，成为比三星和LG更便宜的选择。随着三星降低自身产品价格，这些品牌将通过进一步压低价格来寻求巩固这一地位。

最后，由于美国的法律诉讼，高通对其专利许可和芯片组收费的方式可能发生重大变化。高通在2019年输掉了一场反垄断官司，原因是该公司要求其芯片客户接受昂贵的专利许可费用。该案正在上诉中，如果最终判决，可能会大幅降低包括5G在内的所有移动技术的专利负担。

这种价格的快速下降也将对平板电脑、耳机和智能手表等非手机类5G终端设备产生有趣的影响，随着额外的网络连接成本下降，这对于制造商和消费者的吸引力都将大大增加。

Omdia预计，5G将对智能手机销售带来小幅提振，但智能手机市场已经接近饱和，如果制造商和运营商想要获得增长，就必须考虑非智能手机设备。使额外的网络连接所产生的溢价更更易承担，将成为说服消费者的一个重要因素。

【注：Omdia由Informa Tech的研究部门（Ovum、Heavy Reading和Tractica）与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】