苹果拥抱 Rust，正在进行 C 代码移植

微软去年宣布在涉及安全的模块中会使用 Rust 来替代 C、C++ 和其他语言，以改进应用的安全情况，并解释为什么他们认为 Rust 目前是业界采用的最佳选择。除了具备性能与安全方面的特性，Rust 还拥有健康的生态和社区，综合起来各种因素最终推动他们采用 Rust。

现在，另一家科技巨头 —— 苹果也表示对将 C 代码移植到 Rust 感兴趣，希望投身到使用 Rust 编写代码的潮流中。从它最近发布的一则招聘公告来看，苹果从 C 到 Rust 的过渡似乎最初集中在他们基于 Linux 的服务器端平台上，此职位由苹果云流量团队（Apple Cloud Traffic team）提供。

苹果在招聘公告中写到：“我们构建的系统的性能和安全性至关重要。目前使用异步 I/O 和线程来分配工作负载，直接与底层 Linux 内核接口进行交互。首次成功使用 Rust 之后，我们正在将已建立的代码库从 C 迁移到 Rust，并计划未来主要使用 Rust 构建新功能。”

不过到目前为止，我们对苹果“首次成功使用 Rust”的分享还知之甚少。但考虑到不少组织都是因为安全性而对 Rust 感兴趣，并且 Rust 还带来性能方面的提升，所以苹果会有这样的感慨也不令人感到意外。

最后不妨大胆猜测一下，苹果是否会将全部客户端软件迁移至使用 Rust 编写？