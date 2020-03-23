浪潮集团董事长孙丕恕：数据是国家重要的基础性战略资源

IT之家3月23日消息 浪潮集团董事长孙丕恕在人民日报发表署名文章《更好实现数据共享（创新谈）》，他认为，“数据是国家重要的基础性战略资源，充分利用好这些高价值数据，能进一步提升政府社会治理能力和公共服务水平，加快数字政府和智慧城市建设。”

全文如下：

数据是国家重要的基础性战略资源，充分利用好这些高价值数据，能进一步提升政府社会治理能力和公共服务水平，加快数字政府和智慧城市建设。

在疫情防控和有序复工复产中，数字政府和智慧城市发挥了一定作用，比如各地逐步推广的健康码、公共卫生数据查询服务等。但是目前智慧城市还有不够“智慧”的地方。比如，社区防控基本靠人力，人口摸排和疫情统计主要靠打电话、填表等传统手段，居民通行、体温测量等还主要依赖人工等。

提升国家治理现代化水平，数字政府和智慧城市应在重大突发性公共事件中发挥作用。其中关键是实现数据共享，特别是加强空间治理与社会治理之间的有效衔接。在数字经济时代，数据是国家重要的基础性战略资源，充分利用好这些高价值数据，能进一步提升政府社会治理能力和公共服务水平。

2015年，国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》明确提出：将大数据作为提升政府治理能力的重要手段，通过高效采集、有效整合、深化应用政府数据和社会数据，提升政府决策和风险防范水平，提高社会治理的精准性和有效性，增强乡村社会治理能力。近年来，国家也出台了一系列政策，推动和保障政府数据共享开放工作有效开展，2017年底初步完成了国家数据共享开放平台的规划及建设工作，目前已经基本实现了省部级的数据资源共享。

但是，当前我国部门内部、部门之间、区域政府之间数据共享依然不足，“块状孤岛”现象仍然存在。一些城市数据采集的基础设施不足，社区数据资源匮乏，缺乏专业人才和机构运营数据等，导致空间治理与社会治理脱节。

最近，国家加快推动5G、人工智能等新一代信息技术产业，将为提升社会治理能力和公共服务水平打下坚实基础。在此过程中，应更好实现数据共享、加快建设智慧城市。笔者认为，首先应加大政务云平台建设，以云为底座，加快推动各部门间数据共享，加快推进政务、办公、教育、医疗等转型，推广各类智慧化应用；其次是建立有效的数据联通机制，构建跨行业、跨部门协同合作，充分发挥大数据的价值，指导社会资源合理调度、精准施策；三是推进智慧城市的一网统管模式，建立并完善智慧城市公共信息平台和应用体系，推进智慧社区的建设。

我们相信，随着补短板、强弱项各项措施的落实，会进一步促进数字政府、智慧城市建设，为国家治理体系和治理能力现代化提供支撑。