马云“求转发”：成立在线健康咨询平台，为海外同胞提供防治咨询

IT之家3月23日消息 今日上午马云通过个人官方微博发文称，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急搭建了一个“在线健康咨询”志愿者平台，可为海外的同胞提供新冠病毒防治咨询。

IT之家了解到，这一“在线健康咨询”志愿者平台由许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们志愿提供支持。马云在也微博中向这些刚刚归来的英雄们致以谢意并希望在海外生活的同胞们保护好自己的安全。

以下为马云微博全文：

儿行千里母担忧！在今天的情况下，有家人在国外，心里都会特别担忧。现在回国非常不容易，再加上路途中被感染的风险越来越大，机场、飞机、大巴……都有可能中招。今天留在国外如何保障健康是每个人都在担心的事。

马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急搭建了一个“在线健康咨询”志愿者平台，许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们，他们志愿为海外的同胞提供新冠病毒防治咨询，解答疑问。希望能给留在海外的同胞一些帮助。

特别感谢这些英雄们，刚从前线归来，又开始投身到新的救援工作！希望更多的志愿者加入进来，人多力量大！同时希望大家在海外生活保护好自己的安全。中国可以控制疫情，其他国家也一定也可以！

请帮忙把这个链接转发你们还留在海外的亲友：https://covid-19.alibabacloud.com/zh