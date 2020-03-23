内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

马云“求转发”：成立在线健康咨询平台，为海外同胞提供防治咨询

2020/3/23 10:10:03来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月23日消息 今日上午马云通过个人官方微博发文称，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急搭建了一个“在线健康咨询”志愿者平台，可为海外的同胞提供新冠病毒防治咨询。

image.png

IT之家了解到，这一“在线健康咨询”志愿者平台由许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们志愿提供支持马云在也微博中向这些刚刚归来的英雄们致以谢意希望在海外生活的同胞们保护好自己的安全

以下为马云微博全文：

儿行千里母担忧！在今天的情况下，有家人在国外，心里都会特别担忧。现在回国非常不容易，再加上路途中被感染的风险越来越大，机场、飞机、大巴……都有可能中招。今天留在国外如何保障健康是每个人都在担心的事。

马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急搭建了一个“在线健康咨询”志愿者平台，许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们，他们志愿为海外的同胞提供新冠病毒防治咨询，解答疑问。希望能给留在海外的同胞一些帮助。

特别感谢这些英雄们，刚从前线归来，又开始投身到新的救援工作！希望更多的志愿者加入进来，人多力量大！同时希望大家在海外生活保护好自己的安全。中国可以控制疫情，其他国家也一定也可以！

请帮忙把这个链接转发你们还留在海外的亲友：https://covid-19.alibabacloud.com/zh

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马云

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    