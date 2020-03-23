第二届6G峰会如期线上举行，中兴通讯谈6G挑战及创新

近日，中兴通讯受邀参加第二届6G峰会，与全球与会者畅谈6G创新研究设计思路与工作进展。由于全球疫情影响，本次峰会改为线上进行，来自政府机构、运营商、设备商、研究所、高校与行业组织的专家通过在线视频方式参与了本次峰会。

中兴通讯下一代无线通信技术专家方敏博士做了题为《面向6G的服务内生挑战与创新》的发言。方敏表示，面向2030年将要商用的6G网络，智联物理与数字世界将彻底改变世界。感知互联网、人工智能互联网与行业互联网，将是6G时代可能诞生的全新服务。6G将整合物理和数字世界，6G时代的全新服务将给6G网络提出更加艰巨的网络性能指标要求(KPI)。1 Tbps峰值数据率、20 Gbps用户数据率、100 Gbps/m3业务容量等KPI，既是5G网络无法满足的性能指标要求，也是5G向6G网络长期演进的目标要求。如何设计满足6G性能指标要求的6G网络结构与使能技术，并通过测试、试验验证其技术可行性，正是中兴通讯6G研究团队的使命与任务。

中兴通讯6G研究团队认为，智能无线电、智能覆盖、智能演进，将是6G网络结构的基本技术特征，三维连接、智能MIMO、按需拓扑、按需AI与新视野通信，是6G网络基本的使能技术。为此，中兴通讯在6G峰会分享了五个典型创新技术实例及其应用场景，包括：增强多用户共享接入(eMUSA)、智能反射表面天线阵(IRS-MIMO)、基于服务结构的无线接入网(SBA-RAN)、人工智能低密度奇偶校验码 (AI-LDPC) 译码器、高频段向太赫兹扩展的信道模型。

2020至2023年将是6G网络需求、结构与使能技术的研究窗口。中兴通讯将立足3G、4G、5G大规模商用网络的连接技术积累，与全球6G产学研创新资源互相合作，为5G向6G网络的长期演进贡献出更多更强的创新技术。

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。目前，中兴通讯已全面服务于全球主流运营商及政企客户。随着全球首批5G规模商用部署展开，中兴通讯(ZTE Corporation)已在全球获得46个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球70多家运营商展开5G合作。