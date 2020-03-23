消息称苹果AirPower项目“复活”：重新设计充电线圈

IT之家3月23日消息 近日有消息称，苹果无线充电板项目AirPower“复活”，目前苹果公司已恢复相关项目的开发。

IT之家了解到，消息人士Jon Prosser称在取消AirPower无线充电垫项目近一年后，苹果公司已恢复了该项目的开发。苹果工程师正在尝试重新设计充电板所需要的充电线圈以更有效地解决发热问题。他表示目前相关产品的原型设计正在进行中。

此前苹果称由于AirPower未能达到其高标准而放弃AirPower项目，有传言称这款产品在设计时遇到了热量管理和电磁干扰等问题。AirPower的设计目的就是无论iPhone，Apple Watch和AirPods位于充电板上的任何位置都可以为其充电，同时在设备充电时相应的电量百分比会显示在iPhone等设备的锁定屏幕上。

苹果曾于2017年9月在史蒂夫·乔布斯剧院首次公开了“ AirPower”并表示这款产品将在2018年底发布，不过该项目被苹果于2019年3月取消，当时苹果表示仍将“致力于推动无线充电的发展”。

值得注意的是几个月前也有分析师预测称苹果2020年上半年将发布的硬件新品之一就包括一款“ 较小的无线充电垫 ”，目前尚不清楚他指的是否就是苹果AirPower。

