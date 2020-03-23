狠起来连自己都打，GitHub 封禁微软开源框架 Aurelia ，后续 CEO 道歉

IT之家3月23日消息 近期GitHub的一些政策再次受到开发者的质疑。微软开源 JavaScript 框架 Aurelia 被 GitHub 封禁，给出的理由是该项目里面有两名来自伊朗的贡献者，因此被 GitHub 自动标记并封禁账号。

该项目负责人正好是微软首席 UX 工程师 Rob Eisenberg ，其发推@GitHub 表示，

“我今天早上醒来，你关闭了Aurelia网站，包括存档的许多仓库，我再也无法访问管理员设置。你实施了美国贸易制裁，并向我发送了一封无说明性的电子邮件，没有任何补救信息。到底是怎么回事？ 这对我们来说是毁灭性的！”

最终 GitHub CEO 被迫出面道歉。Aurelia也发文表示，Aurelia网站已恢复在线，并且GitHub已完全恢复。谢谢大家的耐心配合，感谢@github为快速解决问题而努力。

IT之家此前报道，去年7月份，GitHub告诉居住在克里米亚的21岁俄罗斯公民Anatoliy Kashkin，由于美国的贸易管制，它“限制”了他的GitHub账户。据说与该开发者同一地区的其他开发者也同样被限制。

正如GitHub 在其关于美国贸易管制的网页上所述，美国的制裁适用于其在线托管服务GitHub.com，但其针对企业用户的付费内部部署软件可能是这些情况下用户的选择。