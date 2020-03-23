国产单机游戏《九霄缳神记》登陆Steam/WeGame，4月15日发售

IT之家3月23日消息 今日，国产单机游戏《九霄缳神记》监制工长君公开了游戏的定档视频，并表示《九霄缳神记》将于4月15日正式上市，在Wegame、Steam双平台同步发售。

IT之家了解到，《九霄缳神记》是一款东方幻想题材的动作冒险单机游戏，由游戏制作人工长君监制，上海喵球旗下无常工作室开发制作。游戏沿用了工长君创作的九霄世界观。游戏以即时战斗为主体，融合了众多冒险元素及解谜设计。

在游戏中，意外卷入上古阴谋的玩家，踏上了与命运抗争的历程。

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 7 64 Bit

处理器： Intel i5 6200U

内存： 8 GB RAM

显卡： Intel UHD Graphics 620

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间

推荐配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 10 64 Bit

处理器： Intel i5 7600K

内存： 16 GB RAM

显卡： NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间