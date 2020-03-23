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【IT之家开箱】把粉色玩出花儿来，华硕adolbook 14 2020首发图赏

2020/3/23 12:20:58来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

最近，华硕推出了2020新款”爱豆“系列轻薄本——adolbook 13和adolbook 14，依旧是主打轻薄长续航和粉色、渐变配色的外观，其定位则瞄准了注重影音娱乐体验的年轻消费群体。IT之家已经拿到了粉色款的adolbook 14，下面就给大家带来开箱图赏。

在包装上，adolbook 14采用了白橙撞色设计的礼盒造型，并且盒体本身要比上盖高出一截，方便用户取出电脑。

打开包装内部也是统一的橙色，不过配件中规中矩，只有常规的电源适配器，说明书保修卡等。

adolbook 14这次依旧采用了全金属机身，但配色由去年的“梦境粉”改成了现在的“千禧粉”，而材质上则采用了铝合金3D纳米喷印技术，虽然不再渐变但一体感很强。A面中间是一个钢化金属的adol Logo，增加了一丝个性。

B面的部分，adolbook 14配备了一块16:9的1080P雾面屏，屏占比达到了85%，两侧边框较窄，顶部集成了720P的前置摄像头以及指示灯，2个收音麦克风，底部印有白色的adolbook产品标识。

C面和上代差别不大，但是键盘部分不再是全下沉式设计，看起来布局更加简约，键盘最右侧也加入了一排功能按键，而键帽主体则更加方正，向巧克力键盘靠拢。键程为1.4mm，支持3级背光调节。触控板的面积和手感均和上代一致，也同样支持哈曼卡顿认证和专属音效。

接口方面，作为轻薄本的adolbook14 2020还是比较丰富的。左侧依次是电源接口、HDMI接口、Type-A和Type-C接口，都是USB 3.2 Gen1的，还有一个3.5mm耳机和麦克风口；

右侧有两个USB2.0的Type-A接口，Micro SD卡槽、以及两个电源、电池的指示灯。

D面的布局比较一般，两个底部扬声器开孔，五个脚垫，9颗外露螺丝，以及一个风扇进气口，没什么特别的地方。

配置方面，IT之家手上的这款adolbook14 2020搭载了最新的十代英特尔i5处理器，8GB DDR4内存，512GB SSD和32GB的英特尔傲腾H10加速硬盘，支持PCIe 3.0x2速率。

电池和续航方面，adolbook14 2020配备了一块50Wh的电池，离线视频播放最高可达14小时，还有一个支持PD快充的65W充电器，49分钟便可充入60%的电量。现在这款最新的adolbook14 2020版已经在电商平台开启预约，首发到手价格4899元左右。

更多图赏：

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关键词：adolbook14华硕

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