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Canalys公布去年Q4中国云市场报告：阿里腾讯百度位居前三

2020/3/23 14:31:22来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

3月23日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Canalys近期发布的2019年第四季度中国公共云服务市场报告显示，2019年第四季度，阿里云仍然是中国领先的云服务提供商，占46.4%的市场份额，紧随其后的是腾讯云（市场份额为18%）和百度云（市场份额为8.8%）。

Canalys最近的一份报告显示，2019年第一季度至第四季度，阿里巴巴在中国云基础设施市场的份额从47.3%降至46.4%。同期，腾讯云的市场份额从15.4%上升到18.0%。

在过去四个季度，阿里巴巴获得了355亿元（51亿美元）的云营收。上个季度，该公司的云营收同比增长62%，至107亿元（合15亿美元），占该公司总营收的7%。

2019年，腾讯的云营收超过了170亿元（合24亿美元），约占该公司总营收的5%。现在，该公司为100多万付费用户提供服务。

腾讯并不是每个季度都会公布云计算的增长情况。该公司称，去年第三季度，其云营收同比增长80%，至47亿元（合6.7亿美元），但该公司没有更新去年第四季度的数据。

腾讯将其云业务与微信支付和其他金融科技服务归入在其“金融科技和商业服务”部门。去年第四季度，该部门的营收同比增长39%，占该公司总营收的28%。腾讯将这一增长归因于更高的支付额和腾讯云“在关键垂直领域的深度渗透”。

腾讯和阿里巴巴都在用利润率更高的业务来补贴其云服务的增长。腾讯的游戏和广告部门利润率更高，这为其云计算和金融科技部门的增长提供了动力。

Canalys的数据显示，2019年全年，中国云基础设施服务的支出增长63.7%，超过107亿美元。此外，据估计，中国云基础设施服务市场在2019年第四季度增长了66.9%，总支出达到33亿美元。

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关键词：云市场阿里

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