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麻省理工学院设计一款Bingo游戏，培养孩子对AI的兴趣

2020/3/23 18:22:37来源：网易科技作者：网易智能责编：孤城评论：

近日，麻省理工学院(MIT)设计了一款Bingo游戏，这款游戏经由9至14岁的孩子测试并建立在研究的基础上，旨在探索如何让孩子们接触科技以培养他们对STEM的兴趣

关于Bingo游戏

人工智能无处不在，但我们常常忽视AI与生活的融合，而这款游戏会挑战你的注意力。由MIT研究员布莱克利·H·佩恩(Blakeley H.Payne)设计的AI宾果游戏建立在教学研究的基础上。研究表明：让孩子们接触技术工作方式有助于培养他们对STEM的兴趣，并改善他们未来的就业前景。同时，这款游戏也是为9到14岁的学生设计的广泛课程中的一部分。

人工智能速成课程

人工智能由三部分组成：数据集、学习算法和预测。

1、一个完整的数据集是经过管理的数据集合。它不一定只是数字！它可以是图片、时间长度、YouTube点击量、人们发送过的所有文本和表情符号，甚至可以是视频和音频记录。所有这些都包含了关于人们和周围世界如何行为的有价值信息。

2、算法是一组指令，它把一些信息(输入)变成另一个信息(输出)。例如，三明治制作算法会把一堆配料(面包、花生酱和果冻)变成美味的午餐。

3、我们日常使用的人工智能是学习算法。它们“学会”编写自己的指令，将输入转化为输出——但首先所需的是一位老师。例如，电子邮件垃圾邮件过滤器通过查看大量示例来学习识别垃圾邮件。当新电邮来时，它可以预测这封电邮是否是垃圾邮件。



儿童使用说明

Bingo游戏时间到！

1、和你的朋友组成两个1-2人的团队。

2、每个Bingo游戏内容是关于人们在生活中使用人工智能系统做的一些事情。你的任务是找出人工智能需要什么数据集以及它会做出怎样的预测。当家长（或其他成年人）逐个读出数据集和预测的列表时，尽你最大的努力找出它们所属的位置。

3、用铅笔在方块上填满。第一个在一行、一列或对角线的五个方格中填入正确数据集以及预测的队伍获胜。

成人使用说明

1、打印出下方的材料，每张Bingo卡打印在一张纸上，数据集和预测的列表放在第三张纸上。把Bingo卡分发给不同的团队，并把列表那张留给自己。它将同时用作应答密钥和Bingo游戏指令。

2、除了每个数据集和预测，你可以在Bingo板上看到它对应的任务。随机读出数据集和预测对（注意不是任务本身！）。让玩家填上他们认为的归属方块。第一个在一行、一列或对角线的五个方格中填入正确数据集以及预测的队伍获胜。

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关键词：AIbingo

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