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继Netflix和YouTube后，Facebook宣布下调欧洲视频流质量

2020/3/23 21:21:35来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间3月23日晚间消息，据国外媒体报道，继Netflix、YouTube和亚马逊之后，Facebook今日也宣布，将暂时调低欧洲地区的视频码率，以帮助在疫情期间控制互联网流量

当地时间周日晚，Facebook发言人在Twitter上表示：“为了帮助缓解新冠病毒疫情期间任何潜在的网络拥堵，我们将暂时降低欧洲地区Facebook和Instagram平台上的视频码率。”

上周四，欧盟曾呼吁Netflix、YouTube和其他流媒体服务提供商，考虑暂时调低其流媒体服务的画面质量，以缓解欧洲宽带网络的压力。在当前新冠病毒疫情爆发之际，欧洲有数千万人开始在家办公。

随后，Netflix、YouTube和亚马逊纷纷响应，将其在欧洲地区所提供视频的画面质量调低。

此外，迪士尼也承诺，对于3月24日将在欧洲上线的视频服务Disney+，其带宽利用率将降低25%，以缓解欧洲的网络压力。应法国政府的要求，Disney+法国的上线时间改至4月7日。

另外，苹果公司最近也降低了Apple TV+的视频传输质量。有报道称，Apple TV+降低的质量“非常明显”，尤其是在大屏电视机上，与苹果通常提供的 4K HDR内容有很大的出入，分辨率据说低至670像素。

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