谷歌推出 Camera Go 相机应用，4 月份随诺基亚入门机发布

Android Go 是 Google 专为入门手机推出的优化版系统,它和 Android 系统享受同样的安全更新,可以在配置低端的设备上运行。两年多的时间里,Google 已经为 Android Go 推出了多款精简版应用,包括 YouTube、Google Photos、Google Assistant 等。前不久,Google 宣布 Android Go 的月活设备已经突破了 1 亿台。

在各品牌手机都在提升相机上限的如今,Google 想让那些低端设备也能拥有更好的拍照体验,于是他们宣布推出新的精简版应用 Camera Go,将 Google 在拍照方面的一些技术开放给更多的入门设备。

Camera Go 会深度集成在 Android Go 设备中,首款搭载的机型是诺基亚 1.3,它的内存只有 1GB,处理器为高通 QM215,使用前置 500 万像素、后置 800 万像素摄像头。

不过在这样一款机器上,Camera Go 可以让它使用肖像模式,实现背景虚化效果,这在一款售价 95 欧元的入门设备中并不多见。

除了肖像模式,Camera Go 还可以切换拍照、视频、翻译等模式,界面与 Google Camera 类似。它还支持空间清理,界面上方会显示剩余的拍照数量,旁边是闪光灯和设置按钮。

诺基亚 1.3 上还同时搭载了 Google Go,可以使用 Google Lens。诺基亚还为它增加了一个专门的 Google 助手按钮,可以快速呼出虚拟助理。

Camera Go 将在 4 月份随诺基亚 1.3 首发,未来会支持更多的 Android Go 设备,我们之后会在开放下载时给大家带来更详细的体验。

Android Go 是 Google「下一个十亿用户」计划的一部分,从设备到网络服务、手机应用,Google 针对那些网络欠发达地区的用户提供了一整套方案。对于现在还在使用旧款手机的「钉子户」来说,Android Go 的系统和应用也是一个不错的解决方案。