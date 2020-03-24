微软官方意外泄露 Win10 未来操作系统：Windows Core OS

IT之家3月24日消息 微软似乎并没有放弃统一Windows 10体验的想法，并且仍在积极测试即将推出的Windows Core OS设备。也许你对Windows Core OS的存在还有疑问，但现在微软官方意外泄漏了该未发布操作系统的新细节。

据IT之家了解，Windows Core OS是Windows的精简版，它在Surface Neo中是Windows 10X，还用于Surface Hub 2，HoloLens。当然，它此前计划支持Surface Phone“Andromeda”，但后来有所改变，微软转向了Android系统。

与Windows 8不同，Windows Core OS并非以触摸为中心，因为它具有适用于所有外形的自适用Shell。开发Core OS是截然不同的方式，其与台式机、笔记本电脑、双屏设备、Surface Hub和Hololens等计算设备进行全新的交互。

WCOS的发展似乎正在对旧的支持文档进行一些令人惊讶的更新，这些更新可能为Windows 10的模块化操作系统奠定了基础。

尽管Windows 10X支持Win32应用程序，但有关Windows 10X和Windows Core OS上对经典Windows 10功能支持的问题仍然存在。

据外媒Windows latest报道，在支持文档中，微软意外确认了对Windows Core OS的桌面字体支持，并且对该文档进行了快速修改，以删除对“WCOS”和未来设备的提及。

微软在文件中指出：“请注意：并非所有桌面字体都将在Windows 10的非桌面版本中使用，例如Xbox，HoloLens，Surface Hub，未来的WCOS设备等。”

我们能够发现一个现在编辑的页面，该页面确认Windows 10X的桌面字体桌面。

根据预览版本和招聘职位的线索，据说Windows Core OS会出现在PC、笔记本电脑、Xbox、双屏平板电脑、多屏设备、Surface Hub、混合现实设备以及物联网（IoT）产品。

WCOS允许通过容器安装和运行Win32、UWP和PWA应用。实际上，Windows 10的Core OS将被锁定和精简，这自然会提高性能和安全性。