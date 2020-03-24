Photoshop黑科技“打印尺寸”频出问题？操作步骤解读

很多人都知道PS里有一项“打印尺寸”功能，很多老法师也会告诉他，这是PS里最神奇的一项功能，能够直接在屏幕上看到实际的打印尺寸。然而回到自己电脑上却频出问题，无论你怎样调整，屏幕上显示的也和实际的不一样，这到底是怎么一回事呢？

▲ 为啥我的“打印尺寸”没法用？

1. 问题出在哪儿？

首先需要说明的是，老法师告诉你的是没错的！“打印尺寸”的确就是让你在屏幕上看到一个与实际打印尺寸完全相符的效果。然而这里却有一个小问题，那就是显示器！如今的显示器种类繁多，除了最常见的1080P以外，2K、4K也不在少数，甚至8K都在研发中。除此之外，还有各种各样的显示器尺寸，24寸、27寸、32寸……。想要让这些显示器，统一显示出与打印尺寸完全相符的效果，就需要我们进行一项非常重要的操作——设置屏幕分辨率！

▲ 不同显示器的分辨率

按下Ctrl+K，点击“单位与标尺”，右侧面板会弹出一个“屏幕分辨率”指标。有没有发现我的分辨率和你的不太一样？其实这就是问题的根本，PS会将所有的屏幕分辨率预设为“72像素/英寸”，但实际上，并不是所有显示器都是这样大小，也正是它导致了“打印尺寸”的最终失灵。而我们要做的，就是根据不同显示器的实际情况，重新设置这一参数。

▲ 对照一下你的PS

2. 如何计算“屏幕分辨率”

想要解决这个问题，首先要弄明显，“屏幕分辨率”到底是指什么？

▲ 屏幕分辨率的简单示意图

我画一个简单的图形，可以看到有两项指标会直接影响这个“屏幕分辨率”，一是显示器的长、宽像素值（pixel），另一个就是你所购买显示器的实际大小（英寸）。

▲ 厂商官网大多会有详细的分辨率指标

长、宽像素值很好找，在你购买显示器时就已经知道了，比方说你的显示器是1080P的，那么通常来说长就是1920像素，宽为1080像素。如果显示器是2K的，那么一般情况下长就是2560像素，宽为1440像素。当然这只是一个粗泛的示例，有些显示器的长宽比不同（最典型就是“带鱼屏”），参数自然也和上面的不一样。因此最保险的一个方法，还是问一下商家，或者直接到官网里自行查询。

此外还有一个显示器大小，这个就更普及了。平时大家所说的，买了台27寸显示器，或者买了台32寸显示器，其实就是指这个指标。不过要注意的是，这个尺寸是指显示器的对角线尺寸，而且是以英寸为单位，因此实际使用中，我们需要通过“勾股定理”先去计算对角线的像素值。

接下来的计算就很简单了，a、b都是已知的，因此可以很容易算出c的像素值（四舍五入，保留3位小数）。注意这里的c是对角线的总像素值，回过头来再看一看PS里那个“屏幕分辨率”，是不是正好是“像素值/英寸”？

以小编这台正在使用的明基GW2780为例（别笑话俺，其实码字也挺穷的，大家多支持吧……），分辨率分别是1920x1080，尺寸为27寸，因此计算公式=1920^2+1080^2=4852800，接下来再对4852800开平方，最终求得c（屏幕对角线）的像素值≈2202.9072（像素）。再用像素值2202.9072像素/27寸，最终结果≈81.589（像素/英寸）。

▲ 最终结果终终终……于算出来了！

3. 测试效果

打开PS，按下Ctrl+K，将刚刚计算出来的“屏幕分辨率”写到相应面板中，确定后就自动生效了。

▲ 将计算结果填写到“屏幕分辨率”中

验证的方法很简单，直接在PS里按住Ctrl+N，然后在“预设类型”中挑选“国际标准纸张”，将大小设为“A4”。这时屏幕上会出现一张与A4纸等比例的画布，按住空格键在图片上右击鼠标，接下来选择“打印尺寸”。最后拿一张真实的A4纸与屏幕图片做一下比较，是不是现在就完全一致了！

▲ 直接建立一张标准的A4纸

▲ 缩放成“打印尺寸”后，屏幕图已经和实物完全一致了

写在最后

很多PS初学者，都没怎么注意过这个细节，尤其在制作一些需要精确计量的展板时（比如为A4纸或相片预留空间），特别不方便。当然本文只是提供给大家一个计算方法，其实有些显示器厂商已经帮我们算好了这个参数。参数表里那个“像素密度值”（单位：PPI=每英寸对角线上所拥有的像素），其实就是“屏幕分辨率”！

厂商网页里的PPI就是所谓的“屏幕分辨率”