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继欧洲后，Facebook在南美洲降低视频清晰度

2020/3/24 7:50:28来源：新浪科技作者：行云责编：懒猫评论：

北京时间3月24日早间消息，据国外媒体报道，Facebook将在拉丁美洲范围内，在其社交媒体平台上（包括Facebook和Instagram）降低视频的清晰度，此前该公司已经宣布在欧洲采取这个做法。此举旨在缓解网络拥堵现象，由于冠状病毒疫情导致大面积停工停学，大量人群在家中工作和学习，使得网络用量激增。

周日，作为世界最大社交网络服务的Facebook，已经在欧洲跟随Netflix、Alphabet旗下的YouTube、亚马逊和迪士尼等公司的步伐，响应欧盟的呼吁，降低了视频的清晰度，从而避免网络拥堵。

该公司发言人在一份声明中表示：“为了助力缓解所有潜在的网络拥堵，我们将暂时在拉丁美洲降低Facebook和Instagram平台上的视频的比特率。”这位发言人还表示，该公司当前正在与合作伙伴进行合作，在需求增加的情况下对带宽限制进行管理。

巴西最大的电视台旗下的流媒体视频平台GloboPlay宣布，为了保护巴西的互联网基础设施，并且让更多人可以观看其内容，他们将于本周一开始暂时提供4K和全高清（FHD）视频内容。

在被问到是否会像在欧洲一样，未来在巴西也将降低流媒体视频清晰度的时候，Netflix公司表示，他们“将会继续与互联网服务提供商以及世界各国政府进行合作，在必要的时候，将会采取这样的措施。”

巴西电信监管机构Anatel已经与当地运营商和其他服务提供商签署了一项承诺协议，保证在新冠病毒疫情期间让巴西人们可以使用互联网，并且还成立了一个危机委员会，对各种行动进行协调，并监测数据流量和网络容量。

该监管机构表示：“通过风险管理和网络性能监测小组，Anatel将优先考虑紧急解决方案，这些方案的主要目标是，是保证互联网服务的连续性，以及让巴西民众可以顺利接入互联网。”

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关键词：Facebook新冠肺炎

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