Ubuntu 20.04 ZFS 快照初体验

借助 Canonical 的 Zsys 计划，Ubuntu 20.04 的 ZFS 改进的一部分是能够自动对 APT 操作进行快照，以便在软件包管理更改后根据需要进行系统回滚/还原。

在 Ubuntu 19.10 中，Canonical 向其 Ubiquity 桌面安装程序添加了 ZFS 根文件系统安装选项，Ubuntu 20.04 的桌面安装程序则提供了简化的安装选项。

在 Ubiquity 的“高级功能”中，可以选择安装 ZFS 根文件系统，但该选项仍是实验性的，EXT4 还是默认的文件系统。

试用中可以看到，在继续使用带有 ZFS 的 Ubuntu 20.04 每日构建 ISO 并重新启动系统后，执行任何 APT 事务时，都会出现新的“正在保存系统状态”的消息。如果软件包升级/安装/删除出现问题，运行 APT 将触发 Zsys 拍摄 ZFS 快照。

引导加载程序 GRUB 中出现一个“历史记录”菜单。

从该历史记录菜单中，可以选择一个较早的快照进行引导。

快照的行为和 GRUB 处理类似于十年前的 Fedora Btrfs 系统回滚选项，以及 SUSE/openSUSE 上提供的功能。