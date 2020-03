Linus Torvalds 谈居家办公：不要在家中重新搞一个办公室

目前,新型冠状病毒(COVID-19)正在全球范围内肆虐横行。为了有效抑制疫情的传播,大多数人都在进行居家隔离,这也意味着许多工作都转移至了在家进行。与此同时,在家办公的方式也无可避免地引发了一些对于工作效率的担忧。在此背景下,ZDNet 则对 Linus Torvalds 进行了一则专题采访,讨论了其对冠状病毒禁足期间在家工作的看法或想法。

作为 Linux 和 Git 的创建者,Linus Torvalds 可以说是在家办公的典型人物,其基本所有的工作都是在家完成的(包括对 Linux 和 Git 的创建)。在 2016 年,Torvalds 还曾展示过他的家庭办公室。

在此次采访中,Torvalds 透露,刚开始在家办公时,他确实担心过会缺少人与人之间的互动。然而事实证明,他似乎并没有错过任何东西,他更喜欢在家中没有人际交往的时间 。

Torvalds 表示,远程工作的真正优势在于“灵活性” 。他建议大家充分利用该优势,不要试图在你的家中重新搞一个办公室。“如果您在家中花费数小时参加在线会议,以替代像过去那样在办公室中花费数小时参加会议,那么您将办公室生活中最糟糕的部分带回家,甚至变得更糟。”

Torvalds 对会议的态度可以概括为:“我的生活太短了,每周不能开会超过一个小时” 。相比于频繁的召开视频(音频)会议,他认为采取电子邮件、共享日历等文本通信方式或许会更有效率。事实上,Linux 内核的运行就是通过电子邮件列表方式进行的。

IBM 研究杰出工程师、资深的 Linux 内核开发人员 James Bottomley 也建议采取文本交流方式。“关键之处是要在书面交流中进行清晰的表述,所以在发送前最好自己反复阅读并尝试想象读者将如何看待它。同时,还要尽量简短,太过冗长的内容会导致读者失去兴趣且不会仔细阅读,而粗略地阅读会使其错过一些你想表述的内容,从而造成沟通不畅。”

对于那些必须要进行视频(音频)会议的人来说,则应该通过简化和整理内容来尽量减少会议花费的时间。总而言之,不要千篇一律,采取适当的方式传达必要的信息才是关键所在。

同时,从自我约束角度出发,Torvalds 建议在家办公的人员可以使用多种工具来跟踪已完成的工作和未完成的工作,从而确保自己可以将时间高效地分配于工作上。并表示,“如果你在小组中工作并且有一定的共享能力,那就更好了。”

Torvalds 认为,在家办公方式不受位置和其他人的束缚,可以为大家带来真正的日程安排优势。大家应该充分利用起该优势,灵活地进行工作。“你不会被困在办公室,因此在无聊时你可以出门买一些必需品,也可以与你的猫(或你的其它宠物)一起玩耍。 ”

最后,Torvalds 幽默地表示,在家办公最羞耻的时刻,应该是懒得换衣服的你在下午 3 点穿着浴袍从快递小哥手上接过包裹的时候,这种羞耻感可能得需要花费数年才能克服。他还指出,对所有在家办公的人来说,其最终目标应该是:Whatever,I'm home,and nobody is here to judge。