科普：新冠病毒能在塑料表面存活3天吗？几小时内急剧下降

北京时间3月24日消息，据国外媒体报道，一个多星期以来，人们一直关注着一份令人震惊的报告，称新冠病毒可以在硬纸板表面存活24小时，在塑料和不锈钢表面最多可存活3天！目前，科学家公布了关于该数据的研究结果，他们表示，冠状病毒可以在塑料表面存活3天时间，但具体情况要复杂得多，通常情况下病毒会在几小时内急剧下降。该研究报告发表在《新英格兰医学杂志》上。

这里的关键因素是科学家所指的病毒半衰期，即衰减率：给定样本中一半微生物死亡需要多长时间。

当科学家将新冠病毒液滴在塑料表面，发现大约7小时之后50%病毒死亡，再过7小时剩余病毒一半死亡，到第2天结束的时候，最终残留的病毒不到总量1%，3天后剩下的病毒几乎无法检测到。

对于不锈钢表面，新冠病毒的半衰期是5-6个小时，而对硬纸板而言，其半衰期更短：不足4个小时。

新冠病毒在物体表面存活时间最短的是铜，铜具有较强的抗菌性能，当新冠病毒液滴在铜表面，一半病毒会在45分钟内死亡。

研究报告合著作者、普森斯顿大学研究员迪伦·莫里斯(Dylan H. Morris)称，所以重要的是最初有多少病毒，沉积在物体表面的病毒越多，当一半病毒死亡后剩下的数量相对较多。

如果研究人员使用更大或者更多的液滴，理论上讲，新冠病毒会在塑料物质表面存活3天时间。莫里斯说：“病毒最终无法检测出来的绝对时间取决于你最初病毒的数量。”

明尼苏达州罗彻斯特市梅奥诊所疫苗研究员格雷戈里·波兰德(Gregory A. Poland)说：“最新研究会让那些担心触摸邮递信件的人放心一些。”

近日，波兰特在公共电台热线节目中称，一般而言，接触病毒的次数越少，病毒发展成全面感染的可能性就越小。当病毒暴露在阳光和更温暖的环境中，可能比实验室衰减速度更快。

人们可以在物体表面识别出病毒，但这并不意味着它具有一定的传染性。不过从袋子中拿东西、打开新寄来的信封或者收到报纸后最好洗洗手，肥皂和水会起到消除病毒的作用。

莫里斯和同事还比较了新冠病毒在不同物体表面的生存能力，以及另一种冠状病毒的生存能力——SARS病毒，结果两种病毒十分相似，相比之下SARS病毒比新冠病毒在纸板表面衰减得更快。

目前研究人员计划进行一项更全面的后续研究，分析新冠病毒在不同温度和湿度下的耐受性，并将其与流感进行比较。莫里斯指出，考虑到新冠病毒疫情迅速蔓延，这项最新研究将为人们更深入地了解新冠病毒。