爱立信：新冠病毒对供应链短期影响接近零，极少数员工确认感染

北京时间3月24日消息 据外媒报道，爱立信CEO Borje Ekholm表示，“新型冠状病毒对我们供应链的短期影响接近于零。”但是，Borje Ekholm在该公司的网站公告内容中证实，“极少数”员工已感染了COVID-19病毒。

他写道：“到目前为止，爱立信的所有生产基地都已启动并投入运营。这意味着新型冠状病毒对我们供应链的短期影响接近于零。展望未来，我们相信我们拥有一个弹性的供应链，在多个地区都具有生产能力。我们还可以使用组件和其他材料来维持生产和运行。但是，许多国家关闭国境的举动自然会带来影响我们物流链的风险。”

爱立信特别指出，在2020年第二季度，“考虑到疫情爆发后缓解措施带来的已知影响和预期结果，我们可以满足目前预测的需求。”该公司补充称，其主要生产工厂位于美国、墨西哥、印度、中国、波兰和爱沙尼亚。

该公司证实，其位于中国的工厂为了防止病毒传播曾暂时关闭过，但现在已经重新开始运营。

▲爱立信官网内容截图

对于感染了新型冠状病毒的员工，Borje Ekholm写道：“希望他们能够很快安全康复。我们敦促所有可以在家办公的员工都在家中远程办公，从而确保同事们尽可能安全。如果一些员工必须在办公室办公，我们要求他们必须保持适当的社交距离。”

爱立信的声明基本上平息了运营商的担忧，即由于新型冠状病毒的传播可能会影响5G设备的供应。爱立信与诺基亚和三星一样，都是美国无线网络设备市场的主要供应商，并且已经宣布与几乎所有美国主要移动运营商都达成了5G设备供应协议。

但是，这并不意味着COVID-19不会对美国和全球的无线网络运营商产生严重影响。例如，市场研究公司LightShed Partners的华尔街分析师预测，2020年第二季度美国后付费电话用户的总增加量相较去年同期将下降45%，这主要是由于目前数以千计的电信服务营业厅（零售店）已在全美范围内关闭。