苹果Apple TV 4K 2020曝光：存储容量翻倍，支持儿童模式/屏幕时间

距离苹果正式推出上一代 Apple TV 4K 已经过去了将近三年的时间，而随着 Apple TV+ 流媒体服务、Apple Arcade 游戏订阅服务的上线，新款 Apple TV 的发布已经箭在弦上了。

去年九月份，推特用户曾爆料称新一代 Apple TV 的内部型号为 Apple TV 11,1 和 J305，这与外媒在 iOS 13 内部版本中发现的代码不谋而合。此外新 Apple TV 还可能搭载 A12 或者 A13 仿生芯片，为其带来更强的处理性能。

三年前推出的 Apple TV 4K 拥有 4K 分辨率的输出能力，支持 HDR 10 以及杜比视觉效果，采用了同年 iPad Pro 搭载的 A10X 芯片，相信随着采用 7nm 制程的 A12 或者 A13 仿生芯片的加入，Apple TV 的性能将迎来显著提升，这也有利于 Apple Arcade 在 Apple TV 上的推广。

此外，根据来自 Youtuber iUpdate 的最新爆料，新款 Apple TV 的存储容量还可能由目前的 32GB/64GB 组合选项升级至 64GB/128GB，这样的升级策略可能同样是出于对 Apple Arcade 的考虑，越大的存储容量意味着能够安装更多游戏。

至于今年的 tvOS 14 或许也将迎来「儿童模式」和「屏幕时间管理」新功能，前者允许父母在 Apple TV 上为孩子单独开设一个账户，该账户内可以访问的程序或者内容将根据管理者的设定调整；后者则是 iOS 12、macOS Catalina 上出现的对应功能的 「Apple TV 版本」，预计将允许用户监控 Apple TV 的使用情况，安排停用时间，并为 Apple TV 上的 App 和网站设置使用时间限制。