工信部就App数据泄露问题约谈新浪微博

IT之家3月24日消息 据工信部消息，3月21日，针对媒体报道的新浪微博因用户查询接口被恶意调用导致App数据泄露问题，工业和信息化部网络安全管理局对新浪微博相关负责人进行了问询约谈，要求其按照《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规要求，对照工信部等四部门制定的《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，进一步采取有效措施，消除数据安全隐患。

IT之家了解到，3月21日微博安全中心在回应中表示，此前已有黑客获得多个平台的用户信息并以“5.38亿微博用户绑定手机号数据，其中1.72亿有账号基本信息”的名义进行售卖。对此，站方已加强安全策略，并将详细情况上报给司法机关。

回应原文：

有关“微博用户信息被出售事件”的说明

近日有报道称，微博用户信息在暗网上被出售，涉及信息包括手机号、密码等。对此，站方说明如下：

1.自2011年以来，微博一直提供查询通讯录好友微博昵称的服务，用户授权后可以使用该服务。但用户仅能查询到相关账号昵称，也可以随时取消授权。

2.站方发现，此前黑客通过手机号比对服务获得多个平台的用户信息，例如通讯录好友微博昵称、QQ号、邮箱等，并抓取微博用户个人主页上的公开数据，以“5.38亿微博用户绑定手机号数据，其中1.72亿有账号基本信息”的名义进行售卖。对此，站方已加强安全策略，并将详细情况上报给司法机关。

3.微博不存储用户明文密码，而是采取单向加密存储，用户密码并不会泄露。但是，当前安全形势严峻，依然有部分用户使用和其他平台相同账号密码，可能导致其微博账号面临被盗的风险。站方将不断强化安全策略，完善账号安全设置服务，以帮助用户提高账号安全等级，我们同时呼吁用户加强防范意识，保护好个人账号。